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Советы по выбору искусственной елки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Несмотря на то что осень только началась, уже самое время начинать присматривать новогодние товары. Ближе к декабрю цены взлетят в разы, поэтому сейчас очень выгодно покупать искусственные елки. Но на рынке такой большой выбор елок в самой разной ценовой категории, так как среди всего этого многообразия определиться? Вместе с экспертами Sigagroup мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.
Как сэкономить на покупке новогодней елки
Если вам нужна всего одна или две, попробуйте скооперироваться с друзьями, соседями или знакомыми. Выгоднее всего будет купить искусственные елки оптом и потом распределить их по сумме. Даже если в кругу ваших знакомых нет желающих, всегда можно стать дропшиппером. Дропшиппер подразумевает собой прямую поставку товаров от поставщика к покупателю, при которой продавцу (посреднику) не нужен собственный склад. То есть вы можете создать группу в социальных сетях или на форуме своего города и найти покупателей там.
Общие рекомендации при выборе елки
- Отсутствие неприятного химического запаха. Он может присутствовать, но не слишком резкий, иначе очень большая вероятность что он не выветрится.
- Если погладить елку против "роста" иголок, они должны оставаться на месте.
- Места соединения веточек не должны быть видны. То есть вся проволока в качественной елке скрывается под слоем мишуры или иголочек.
Покупая елку, помните, что она будет служить вам не один год. Именно поэтому не стоит рассматривать самые дешевые модели, которые выглядят откровенно плохо. Лучше немного переплатить или сэкономить на оптовых поставках, но купить действительно качественный товар.
Варианты материала изготовления
- Литье. Это елки премиум ценового сегмента. Они выглядят абсолютно как натуральные, потому что веточки отливаются в отдельных формах и очень приятны тактильно.
- Пленка ПВХ. Здесь можно провести аналогию с обычной новогодней мишурой, только наматывается она на проволоку. Это бюджетный ценовой сегмент.
- Комбинированные. У таких елочек на конце литые веточки, а ближе к стволу они из ПВХ. Это позволяет экономить на стоимости без ущерба для внешнего вида.
- С LED-гирляндой. Что очень удобно, так как не нужно отдельно покупать на елку гирлянду, а потом еще и красиво наматывать ее в течение нескольких часов. Просто поставили и распушили зеленую красавицу, включив в розетку, а дальше она сама сияет огнями.
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