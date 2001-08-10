Идеальная структура веб-сайта для Google

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Google любит хорошо организованные веб-сайты. Имеет значение не только интерфейс, отображаемый в браузере. Бэкэнд, то есть организация на сервере, также должна быть идеально структурирована. И вот почему.

Основа SEO - важные файлы в корневом каталоге

Конечно, seo продвижение сайтов Алматы поможет в некоторой степени нивелировать технические недостатки, изначально заложенные на сайте. Но и сам автор ресурса должен обращать на них внимание – для обеспечения максимально положительного эффекта.

Невероятное количество веб-сайтов уже плохо позиционируется в простых характеристиках SEO. Это можно исправить очень быстро, буквально за час. Все последующие файлы должны находиться в верхней папке сайта (так называемый корневой каталог).

Какие же должны быть файлы:

.Htaccess файл (требуется Apache Server);

Файл для роботов robots.txt;

Файл Sitemap sitemap.xml;

HTML-файл Google Search Console (необязательно);

Файл для инструментов Bing для веб-мастеров (необязательно);

Слияние адресов (SEO).

Разумеется, данную структуру всегда можно и подкорректировать под нужды конкретного сайта.

Перенаправления на стороне сервера

В идеале URL-адреса должны быть зафиксированы в Сети навсегда. На практике же все выглядит немного иначе. Что может привести к путанице. Отсюда совет:

Следует задокументировать изменения в адресе страницы при его изменении;

настроить пересылку.

Google ненавидит мертвые ссылки.

Отдельные страницы с ошибками

Можно представить, что здесь: https://seoexpert.kz/context была заказана качественная контекстная реклама. Однако в структуру сайта закралась ошибка – и посетитель попадает на совершенно чистую страницу или не на ту, на которую направлялся изначально.

Лучше всего интегрировать автоматическое электронное письмо для веб-мастера, чтобы при необходимости можно было создавать необходимые перенаправления.

XML карта сайта - полезно для поисковых сканеров

Веб-сканеры обычно находят страницы по ссылкам внутри сайта и через другие ресурсы.

XML-файл предназначен для облегчения им работы и, таким образом, ускорения процесса сканирования . Вместо того, чтобы кропотливо перебирать ссылку, бот получает список страниц сайта. Процесс можно автоматизировать во многих системах (CMS, блоги и т. д.).

Фавикон: эффект узнавания для посетителей

Файл называется favicon.ico и отображается браузером в адресной строке. Существует множество онлайн-сервисов для создания значков. Favicon.cc можно порекомендовать для использования.

Инструменты Google для веб-мастеров

Инструменты Google для веб-мастеров бесплатны, не имеют проблем с защитой данных и предоставляют много ценной информации о веб-сайте с точки зрения Google. В Инструментах Google для веб-мастеров можно найти карту сайта XML и файл robots.txt в разделе конфигурации веб- сайта.

Сервис Bing также предлагает аналогичные инструменты для веб-мастеров. Выбор остается за владельцем сайта.

Идеальная структура папок SEO для вашего сайта

Примерно так выглядит идеальная структура сайта внутри:

Корневая папка;

До максимум двух вложенных папок;

Индексный файл (например, index.php) в каждой папке;

Навигация имитирует структуру папок.

Еще один небольшой совет по SEO в конце. Не стоит блокировать файлы через robots.txt. Если страница не индексируется поисковыми системами, лучше использовать метаэлементы robots.

Источник ценной информации о продвижении сайтов: https://seoexpert.kz/seo