Идеальная структура веб-сайта для Google
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Google любит хорошо организованные веб-сайты. Имеет значение не только интерфейс, отображаемый в браузере. Бэкэнд, то есть организация на сервере, также должна быть идеально структурирована. И вот почему.
Основа SEO - важные файлы в корневом каталоге
Конечно, seo продвижение сайтов Алматы поможет в некоторой степени нивелировать технические недостатки, изначально заложенные на сайте. Но и сам автор ресурса должен обращать на них внимание – для обеспечения максимально положительного эффекта.
Невероятное количество веб-сайтов уже плохо позиционируется в простых характеристиках SEO. Это можно исправить очень быстро, буквально за час. Все последующие файлы должны находиться в верхней папке сайта (так называемый корневой каталог).
Какие же должны быть файлы:
- .Htaccess файл (требуется Apache Server);
- Файл для роботов robots.txt;
- Файл Sitemap sitemap.xml;
- HTML-файл Google Search Console (необязательно);
- Файл для инструментов Bing для веб-мастеров (необязательно);
- Слияние адресов (SEO).
Разумеется, данную структуру всегда можно и подкорректировать под нужды конкретного сайта.
Перенаправления на стороне сервера
В идеале URL-адреса должны быть зафиксированы в Сети навсегда. На практике же все выглядит немного иначе. Что может привести к путанице. Отсюда совет:
- Следует задокументировать изменения в адресе страницы при его изменении;
- настроить пересылку.
Google ненавидит мертвые ссылки.
Отдельные страницы с ошибками
Можно представить, что здесь: https://seoexpert.kz/context была заказана качественная контекстная реклама. Однако в структуру сайта закралась ошибка – и посетитель попадает на совершенно чистую страницу или не на ту, на которую направлялся изначально.
Лучше всего интегрировать автоматическое электронное письмо для веб-мастера, чтобы при необходимости можно было создавать необходимые перенаправления.
XML карта сайта - полезно для поисковых сканеров
Веб-сканеры обычно находят страницы по ссылкам внутри сайта и через другие ресурсы.
XML-файл предназначен для облегчения им работы и, таким образом, ускорения процесса сканирования . Вместо того, чтобы кропотливо перебирать ссылку, бот получает список страниц сайта. Процесс можно автоматизировать во многих системах (CMS, блоги и т. д.).
Фавикон: эффект узнавания для посетителей
Файл называется favicon.ico и отображается браузером в адресной строке. Существует множество онлайн-сервисов для создания значков. Favicon.cc можно порекомендовать для использования.
Инструменты Google для веб-мастеров
Инструменты Google для веб-мастеров бесплатны, не имеют проблем с защитой данных и предоставляют много ценной информации о веб-сайте с точки зрения Google. В Инструментах Google для веб-мастеров можно найти карту сайта XML и файл robots.txt в разделе конфигурации веб- сайта.
Сервис Bing также предлагает аналогичные инструменты для веб-мастеров. Выбор остается за владельцем сайта.
Идеальная структура папок SEO для вашего сайта
Примерно так выглядит идеальная структура сайта внутри:
- Корневая папка;
- До максимум двух вложенных папок;
- Индексный файл (например, index.php) в каждой папке;
- Навигация имитирует структуру папок.
Еще один небольшой совет по SEO в конце. Не стоит блокировать файлы через robots.txt. Если страница не индексируется поисковыми системами, лучше использовать метаэлементы robots.
Источник ценной информации о продвижении сайтов: https://seoexpert.kz/seo
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