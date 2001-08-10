Как усилить интернет на даче
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многие горожане предпочитают отдыхать на дачах или в загородных домах. Разнообразить пребывание на природе позволит стабильный выход в интернет. На большом удалении от крупного населенного пункта пользователи получают слабый сигнал, что способствует частым вылетам интернета. Решить подобную проблему поможет усиление сигнала. На сайте https://internetnadachu.com представлена информация о различных вариантах подключения интернета на даче. Можно оставить заявку на подключение высокоскоростного интернета. Специализированный комплект WiFi оборудования «Интернет на даче» обеспечит пользователя стабильным выходом в глобальную сеть на высокой скорости.
Доступные способы усиления
Сегодня используют 2 варианта усиления:
- с помощью антенны, модема и роутера;
- с помощью репитера.
Первый способ подходит только для интернет-сигнала, а второй позволяет восстановить не только доступ в глобальную сеть, но и голосовую связь.
Усиление сигнала с помощью антенны, модема и роутера
Подобный метод подразумевает работу 2 основных узлов:
- антенна и модем;
- беспроводной роутер в доме.
Наружный приемник-усилитель устанавливают так, чтобы антенна была обращена к вышке провайдера. Это позволит улавливать интернет-волну. Далее принятый сигнал передается на модем и роутер. Маршрутизатор внутри дома стандартным методом раздает интернет в рамках домашнего беспроводного пространства.
Это способ усиления пользуется большой популярностью у жителей деревень и дачных поселков. Дешевизна и эффективность объясняют повышенный спрос на подобный метод усиления.
Усиление с помощью беспроводного роутера со встроенным модемом
В случае приобретения роутера без модема будут заметны потери качества сигнала. Это объясняется использованием кабельного соединения всех элементов. Такие соединения не отличаются надежностью.
Роутер, оснащенный 4G модемом, позволит избежать различных проблем, связанных с поломкой кабелей или разъемов.
Использование технологии MIMO
Мощная MIMO-антенна оснащена 2 коаксиальными кабелями, которые идут к приемнику маршрутизатору. Это обеспечивает усиление скорости приема на 20% и отдачи на 100%. Этот метод идеально подойдет людям, использующим дистанционное видеонаблюдение или видеосвязь. Эффективность антенны с поддержкой технологии MIMO заметна при нагрузке на исходящий интернет-канал. В других ситуациях ее применение нецелесообразно.
Исходя из особенностей местности, удаления от базовой станции и предполагаемой нагрузки, можно организовать усиленный интернет на дачу.
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