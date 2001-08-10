Вывод из запоя: когда без врачебной помощи не обойтись

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Алкоголизм – одна из распространенных болезней нашего времени. С каждым годом количество зависимых увеличивается, такие люди причиняют вред своему здоровью, нередко становятся причиной страданий близких людей. Есть выход из ситуации – записаться на прием к врачу в Казани. Вы можете доверить лечение алкоголизма специалистам наркологической клиники «Лотос Мед». Первичная консультация проходит бесплатно.

Зависимый человек не всегда хочет лечиться. Запой – страшное состояние, бороться с которым без помощи специалистов очень сложно. Развивается оно на второй и третьей стадиях алкоголизма, у человека возникают физическая и психологическая зависимости. В данном случае первичные действия медицинского персонала проводятся на дому, если больной не может прийти в клинику самостоятельно.

Лечение человека в запое – непростой процесс, при котором требуется правильный подход. Важно, чтобы ему помогали опытные врачи. Именно наркологическая клиника в Казани – то место, в котором помогут избавиться от зависимости. Без врачебной помощи вероятность рецидива очень велика.

Какие ощущения у человека вызывает запой

Обычно длительность запоя составляет несколько дней, в данном состоянии у человека сильная тяга к алкоголю и ощущение тревоги. У зависимого появляется ломка, его мучают бессонница, головная боль, тремор и некоторые другие симптомы. Ему кажется, что очередная рюмка – это лекарство, которое поможет избавиться от неприятных ощущений. На самом деле она способна лишь усугубить положение и стать причиной трагических последствий.

Если запой продолжительный, он может вызвать белую горячку, отеки мозга, даже инсульт. Возможны нарушения психики, появление суицидальных мыслей. Важен быстрый вывод из такого состояния.

Когда необходим вывод из запоя в стационаре

Даже если стадия зависимости только начальная, уже требуется врачебная помощь. Если вы видите, что человек пьет и остановиться не может, надо срочно связаться с доктором. Вывод из запоя всегда проводится по индивидуальной программе, сначала выполняется комплексное обследование. При составлении плана лечения учитывают состояние здоровья, наличие болезней и аллергических реакций.

Первый этап – это медикаментозное лечение, пациенту ставят капельницы, тщательно контролируется его состояние. Зависимому станет лучше уже через 20 минут после начала процедуры. Другой важный этап – общение с психотерапевтом, который помогает найти мотивацию и подготовиться к жизни без алкоголя.