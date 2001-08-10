Как восстановиться после перенесенного коронавируса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коронавирус – тяжелое инфекционное заболевание, которое переросло в настоящую пандемию на нашей планете. Но мало просто пережить covid-19, суметь выздороветь, – нужно пройти длительный путь восстановления. Люди, которые переболели коронавирусом в средней и тяжелой формах, отмечают, что вирус бьет абсолютно по всем органам и системам, но больше всего страдают легкие, конечно же. О необходимости правильного и полноценного восстановления после болезни говорят и врачи: пациенты, перенесшие коронавирус, нуждаются в комплексной реабилитации.

Важную роль в восстановлении играет психологическое состояние человека. Коронавирус – непростое испытание, часто после него могут возникать негативные мысли, апатия, даже депрессия, человек чувствует себя подавленным и опустошенным. Большую поддержку могут оказать близкие. Также положительный терапевтический эффект имеют прогулки на свежем воздухе, которыми не следует пренебрегать. Лучше всего гулять на природе, в парках, за городом, чтобы легкие наполнялись чистым свежим воздухом. Очень хороший эффект дает плавание, вода расслабляет мышцы и успокаивает нервную систему. Движения должны быть активными, но если пока человек слаб, можно рассмотреть в качестве альтернативы гидрокинезиотерапию.

Перенесшим коронавирус нужно обратить внимание на сосудистую систему, почки и миокард. Так как вирус способен поражать эндотелий, в зоне риска все ткани, имеющие своеобразную выстилку из сосудов. Если присутствует и нарастает одышка, появляется внезапная слабость, есть ощущение, что сердце работает с перебоями, стоит обратиться к врачу.

Ну и, конечно, самое пристальное внимание нужно уделить легким. Хороший способ проверить состояние органа – компьютерная томография. А вот проверить, как функционируют легкие, можно с помощью спирометрии. Это простая процедура, которая позволяет оценить функцию внешнего дыхания. Прибор, который используется для измерения, – спирометр.

Важно подчеркнуть, что тяжелее всего дается восстановление людям, которые лежали на ИВЛ. Аппарат ИВЛ может способствовать дополнительному повреждению легких, принудительная вентиляция определенным давлением и объемом для нормального газообмена дополнительно влияет на уже поврежденные ткани, но врачи идут на этот риск, потому что это единственная возможность вообще сохранить жизнь пациенту, если он не может самостоятельно дышать. После выписки таким пациентам особенно важно контролировать процесс восстановления легких с помощью спирометра. Им требуется в дальнейшем санаторно-курортное лечение, чтобы они смогли максимально восстановить функциональность легочной ткани.