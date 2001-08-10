БЦ «Аврора»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бизнес центр «Аврора» расположен практически в самом сердце столицы, на берегу Водоотводного канала, откуда открывается великолепный вид. Поблизости находятся станции метро «Павелецкая» и «Таганская», пролегает Садовое кольцо, что делает деловой центр доступным как для пешеходов, так и для автомобилистов. В пешей доступности Павелецкий вокзал, откуда отправляются экспрессы в аэропорт Домодедово, в 2,5 километрах находится Красная площадь. Сам бизнес-центр представляет собой комплекс зданий этажностью от 5 до 9 этажей, построенных в едином стиле, сочетая в себе старинную архитектуру и современные постройки. Архитектура комплекса завораживает гостей и жителей столицы.
Внешний вид
Входящие в комплекс здания имеют презентабельную внутреннюю отделку, полностью соответствующую заявленному классу «А». Просторные холлы, оснащенные изысканной мебелью и многочисленными зелеными растениями, производят яркое впечатление на посетителей, создавая при этом спокойную, деловую атмосферу. Строения образуют собой замкнутый прямоугольник, внутри которого располагается внутренний двор, который используется в качестве наземной парковки. Также во дворе имеется уютная зона отдыха для посетителей и сотрудников.
Особенности здания
- Помимо наземной парковки, БЦ «Аврора» имеет просторный подземный паркинг на 900 машиномест.
- В деловом центре работает 17 скоростных лифтов американской компании Otis Elevator.
- Здания оборудованы автоматизированной системой управления BMS, обеспечивающей ресурсосбережение, безопасность, и комфорт для всех пользователей.
- Комфортные условия работы обеспечивают системы центрального кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции, автономного отопления.
- За безопасность сотрудников и посетителей отвечает круглосуточная охрана с системой видеонаблюдения и контроля доступа, а также спринклерная система пожаротушения.
- Телекоммуникационную связь предоставляет Голден Телеком.
- Инфраструктура включает зоны отдыха, ресторан и кафе, банкоматы, спортзал, отделения крупных банков.
- Для проведения деловых встреч и конференций имеются оборудованные всем необходимым переговорные и конференц-залы.
В бизнес-центре «Аврора» доступны к аренде площади от 34 кв. м., есть возможность арендовать целые блоки, которые можно разграничить по собственному усмотрению.
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