Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Присматриваетесь к парящим конструкциям вместо обычного напольного унитаза? Они смотрятся гораздо эффектнее обычных моделей, да и ухаживать за ними проще. Как выбрать и купить подвесной унитаз в Минске? Разбираемся вместе, на какие характеристики обращают внимание в первую очередь.

Материал

Все сантехнические изделия изготавливаются из фарфора либо фаянса. Несмотря на то, что внешне эти материалы похожи, по своим свойствам они отличаются. Поэтому прежде, чем купить сантехнику в интернет-магазине, изучите их сильные и слабые стороны:

Фаянс. Сантехника из санфаянса стоит дешевле, чем фарфоровые изделия. Они могут прослужить 15 лет и больше. При этом сам материал обладает более пористой структурой, чем фарфор, а потому требует регулярного ухода.

Фарфор. Считается, что фарфоровые изделия отличаются более насыщенным белым цветом и прочностью. Они стоят дороже, но и срок службы составляет более 30 лет.

Инсталляция

Инсталляция представляет собой несущую конструкцию, которая предназначена для установки на ней различных подвесных конструкций. Именно за счет нее сантехнические изделия могут выдерживать до 400 кг. Инсталляции для подвесных унитазов могут иметь следующие конструкции:

Блочная. Такая инсталляция крепится с помощью анкеров исключительно к капитальной стене, которая равномерно распределяет нагрузку. Рамная. Могут крепиться не только к несущим стенам, но и встраиваться в фальш-стены и перегородки. Основной вес приходится на горизонтальную опорную поверхность.

Возьмите на заметку: если устанавливать новый унитаз на месте старого, это существенно сэкономит вам время и силы. Это позволит избежать удлинения инженерных коммуникаций и проведения новых расчетов.

Размер

Маленькие сантехнические изделия. Их размер не превышает 54 см: идеальный вариант для установки в небольшом помещении.

Стандартные унитазы. В это категорию входят изделия размером от 54 до 60 см. Пользуются наибольшей популярностью.

Большие унитазы. Для использования в просторных санузлах производят унитазы с габаритами от 60 до 70 см.

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