Chippyracing: мечта, которая все же была осуществлена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невозможно отрицать, что выбирая путешествия, как один из вариантов отдыха, вы проведете незабываемое время. Для некоторых людей путешествия являются не просто одним из видов отпуска, но и самой настоящей страстью, которая позволяет завести знакомства с людьми по всей планете, поближе познакомиться с различными народами и их традициями, а также проникнуться их культурой

«Chippyracing» - это команда из двух человек, которых зовут Лиззи Мей Ван Сон родом из Нидерландов и Валентины Байтиной из России, отправившихся в путешествие по всему миру на Мини Купере, который они назвали «Чиппи». Одна из девушек, а точнее, Валентина Байтина рассказала в интервью о своих впечатлениях от этой поездки.

Как вы решились отправиться в путешествие по всему миру?

Мы с Лиззи дружим уже на протяжении нескольких лет, но, к нашему сожалению, видимся мы не так часто, как хотелось, и чтобы решить эту проблему мы запланировали поездку в Италию, но никак не могли определиться в какое именно место мы хотим поехать, так как желания у нас отличались. Как итог, мы решили поехать сразу в два места. Позже мы обе осознали, что загорать на пляже нам нравиться меньше, чем посещать самые различные города, вот так мы и решили, что нас следующий отпуск будет включать в себя 27 стран, всего лишь за десять дней

В каких городах и странах вы успели побывать?

Я вместе с подругой посетила Грузию, Армению, Турцию, а также все Скандинавские страны! Мы даже отправились в мини-путешествие по России, успев посетить такие города, как Грозный, Санкт-Петербург, Москву, Махачкалу. У нас было важное правило: перед посещением какой-либо страны мы заранее прокладывали маршрут по местам, обязательным к посещению. Также мы и не забывали запечатлевать эти моменты на нашем YouTube канале.

Что вам больше всего запомнилось в вашем путешествии?

Мы с подругой практически постоянно оказывались в самых разных ситуациях и почти от каждой страны у нас остались какие-то воспоминания. В Марокко, например, я и Лиззи ждали пока на светофоре люди перейдут пешеходный переход, но неожиданно эта компания примерно из 10 человек затеяла драку, кто-то из людей достал нож и зарезал им другого. Мы находились в шоке и понятия не имели как на это реагировать и что делать дальше, но к счастью, позитивных событий за всю нашу поездку было намного больше. За период нашего путешествия мы успели познакомиться с музыкальной группой «30 second to Mars» и завести диалог с вокалистом группы Джаредом Лето! Мы разговаривали про мечты и он сказал мне, что в свои нужно обязательно верить и тогда они сбудутся!

Что было для вас наиболее важным в путешествии?

В любой стране самое главное - это, конечно же, люди. Где бы мы ни были к нам везде относились с уважением, окружающие нас люди всегда были приветливы и любезно себя вели. Местные часто открывали нам что-то новое о своих городах, рассказывали занимательные факты о культуре и традиция и помогали, если это было необходимо. В Ереване нам нужно было добраться до одного места, а жители не просто подсказали нам дорогу, но и предложили даже нас туда проводить. А вообще наше путешествие не осталось без внимания людей, например, в Турции о нас написали в газете, да и нас лично предлагали дать интервью для местных телеканалов.

Хотели бы вы дальше продолжить такие путешествия?

Можем сказать наверняка, что целью «Chippyracing» в ближайшем будущем является покорение всего мира! Также, конечно, я и Лиззи хотим показать людям, которые за нами следят, что свою мечту достаточно легко осуществить, ведь для того чтобы она воплотилась в жизнь, вам всего лишь необходимо набраться смелости.