Почему перед выбором форекс-брокера следует провести исследование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вы когда-нибудь думали о торговле на Форекс как о своей долгосрочной карьере, которая принесет вам огромную прибыль в будущем? Заинтересованы ли вы в ежедневном увеличении своего дохода с помощью валютного рынка? Если да, то есть некоторые вещи, которые вам следует учесть, прежде чем вовлекаться во все это.

Единственное, что должно быть приоритетом номер один для каждого трейдера – это выбрать надежного и качественного форекс-брокера для своего торгового бизнеса. Это важно, поскольку многие подозрительные, ненадежные и мошеннические брокеры пытаются заманить людей своими яркими веб-сайтами.

Эти мошеннические брокеры могут стоить вам много денег и энергии, которые понадобятся вам для вашего будущего торгового бизнеса. Вы же не хотите иметь дело с незащищенными финансовыми компаниями или услугами, которым вы не можете доверить свои деньги.

Итак, какое исследование вы должны провести, чтобы отличить отличных и регулируемых брокеров от тех, которых вообще не должно быть в бизнесе? Вот несколько ценных советов от профессиональных трейдеров.

Обзоры могут раскрыть всю важную информацию, которая вам нужна

Правильное исследование брокеров включает чтение множества обзоров, которые предоставят вам всю необходимую информацию о них. Исследование Invcenter от 2021 года показывает все ключевые элементы, которые надежный форекс-брокер должен предложить своим клиентам.

Вся общая информация об этом брокере поможет вам получить полное представление о том, чего вы можете ожидать от этого конкретного брокера. Вы можете увидеть их адрес, страну, правила, языки, информацию об обслуживании клиентов, особенности учетной записи, информацию о торговой платформе и т. д.

Помимо обзоров, комментарии на многочисленных брокерских форумах и группах в социальных сетях также могут предоставить вам ценную информацию, такую как преимущества и недостатки рассматриваемых вами брокеров.

Регулирование – неотъемлемая часть качественного и хорошего брокера форекс

Еще одна важная причина, по которой вы должны провести надлежащее исследование, прежде чем выбирать подходящего брокера, заключается в том, что многие нерегулируемые и подозрительные форекс-брокеры вообще не должны быть в индустрии Форекс.

Однако, поскольку рынок Forex децентрализован и не регулируется, вам необходимо убедиться, что регулирующий орган регулирует вашего предпочтительного форекс-брокера. России существуют такие регуляторы, как ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), ЦРФИН (Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий) и пр. В США существуют два основных регулирующих органах: CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) и NFA (Национальная фьючерсная ассоциация).

Когда дело доходит до правил Forex в Европе, все зависит от страны. В каждой европейской стране есть свои правила. Вот некоторые примеры:

Франция – Autorite des Marches Financiers (AMF)

– Autorite des Marches Financiers (AMF) Германия – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

– Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Венгрия – Центральный банк Венгрии (MNB)

– Центральный банк Венгрии (MNB) Греция – Комиссия по рынкам капитала (CMC)

– Комиссия по рынкам капитала (CMC) Финляндия – Finanssivalvonta (FINFSA)

– Finanssivalvonta (FINFSA) Италия – Управление финансового рынка (CONSOB)

– Управление финансового рынка (CONSOB) Люксембург – Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF)

У этого списка нет конца.

Подведем итоги

Возможно, основная причина, по которой каждый трейдер Forex на этой планете должен подумать о том, чтобы провести надлежащее исследование перед выбором форекс-брокера – это безопасность его торговли и капитала. На децентрализованном финансовом рынке крайне важно быть защищенным, и единственный способ сделать это – найти регулируемого и уважаемого форекс-брокера.

Сделайте этот важный шаг, не пропустите обязательное исследование, чтобы выбрать лучшего брокера для ваших торговых нужд! Удачи!