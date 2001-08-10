Различие кухонь по ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день просто шокирует разброс цен на кухни. По какой причине одни гарнитуры мебели обойдутся в пару десятков тысяч, а другие стоят около миллиона? Как не заплатить впустую и вложить деньги в кухню грамотно? Наши рекомендации вам помогут.

Кухня кухне — рознь

С самого начала необходимо разобраться, по какому признаку выстраивается политика кухонь от брендов-производителей. Согласно стоимости, есть несколько критериев, которым может соответствовать изделие:

эконом-класс. К ним относятся готовые гарнитуры, которые произвели на фабриках. Как правило, в основе таких гарнитуров лежит ДСП с ламинацией. Выбирая эконом-сегмент не рассчитывайте, что вы сможете заказать индивидуальный проект. Как правило, все модели подобных кухонь выглядят однотипно, создатели не сильно следят за модными тенденциями. Фурнитура и декор в эконом-гарнитурах являются минимальными. И хотя предполагалось, что эконом-сегмент не означает ужасное качество, к сожалению, большинство производителей поступают недобросовестно и намеренно занижают срок эксплуатации мебели. Уже спустя несколько лет вам придется приобретать новый кухонный гарнитур.

мидл-класс. Как правило, в эту категорию входят модульные кухни, которые составляются из отдельных элементов. В отличие от эконом-сегмента в мидл вы можете заказать кухню по индивидуальным параметрам. При этом будут учтены размеры кухни, наличие встроенной техники, расположения мойки. Отдельно стоит отметить дизайнерский изыски – они тоже выполнены минимально. Фасады изготавливаются из ДСП или МДФ, в качестве покрытия выступает пластик, ПВХ-пленка или ламинат.

премиум-сегмент. Здесь уже стоит говорить о более высоком качестве материалов. В число выбора фасадов входит натуральное дерево, столешница может быть изготовлена из камня. Также вы можете выбрать кухню по своему индивидуальному проекту, который продумаете до мельчайших деталей.

люкс-класс. Для создания таких гарнитуров используется максимум ручного труда. В этой мебели вы увидите элементы с резьбой или ковкой, фамильные вензеля. В качестве материалов для фасадов используются ценные древесные породы, а столешницу изготавливают из цельного куска гранита или мрамора. По пожеланиям заказчика можно оформить ручки со стразами, добавить управление на кнопках. Все зависит от вашей фантазии. Кроме того, такая кухня будет уникальна, ведь гарнитуры люкс-класса изготавливаются в единичном экземпляре. Конечно, эти гарнитуры отличаются очень высокой ценой.

Помните, что гарнитур приобретается надолго и это серьезная покупка. Не спешите в процессе выбора и тщательно изучайте каталоги мебельных компаний. Мы же советуем обратиться в компанию Алкор https://alkor-kyhni.ru/

На что не стоит «вестись»?

Нам удалось разобраться, какие есть классы мебели. Но чтобы не попадаться на уловки реализаторов, давайте разберемся в привычных ошибках:

ложные акции. Сперва фирма может завысить цену на кухню, а затем под видом распродажи занизить ее до прошлого уровня. Везде пестрят листовки, которые говорят о том, как низко упали цены. А по существу прайс просто стал таким же. Благодаря такой «акции» покупатели охотнее идут за заказами, а сам реализатор торопит ограничением по времени на акцию;

доплата за бренд. Наверняка вы могли заметить, что кухни именитых брендов будут стоять дороже. При чем большинство продавцов просто умалчивают, что есть аналог такой же кухни, но по более доступной стоимости. Разброс в ценах может быть очень велик, по итогу клиенту приходится платить «за воздух»;

умалчивание деталей. Мало кто признается, что фирма экономит на материале. Даже плотность МДФ может быть разной, что влияет на его прочность и монолитность. Снаружи материал будет выглядеть одинаково, а внутри будет более рыхлым.

Подводя итог

В качестве итога стоит отметить, что влияет на стоимость кухни: