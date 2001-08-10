Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня зарегистрировано огромное множество брокеров, каждый из них предлагает клиентам свои условия. Трейдерам при выборе нужно изучить данные из официальных источников, почитать разные издания, обязательно заглянуть на тематические форумы. Плюс не лишним будет изучить независимые рейтинги. Это позволит выбрать надежного партнера, которому можно доверять свои деньги.

Зачем нужен брокер

Посредник берет ваш счет на доверительное управление и заключает от 100 качественных сделок за сутки. В случае удачного выбора вы начнете получать стабильный пассивный доход. Иногда всего одна сделка приносит крупный доход инвестору, хотя риски потери денег тоже на 100% исключить нельзя.

Получить больше информации о брокерах вы можете на специализированных сайтах и в данной статье. Сейчас сотрудничество через брокера – единственный способ для компании или физлица получить доступ к валютному рынку. Посредник имеет право заключать сделки на Форексе, предоставляем инвесторам возможность выхода на рынок через торговые терминалы – ПО, которое позволяет подавать заявки на покупку, продажу валют. Клиент оставляет заявки, брокер исполняет их. Обработка запросов максимально быстрая, часто автоматическая.

Оплата услуг возможна по следующим схемам:

Предоплата – популярный, но по понятным причинам рискованный метод.

Оплата с учетом тарификации почасово – речь об одном часе активной работы.

Оплата после завершения операции – как бонус за удачные сделки.

На рынке сейчас представлены предложения ECN, STP брокеры и маркетплейсы. Последний вариант не предполагает гарантий, определенного уровня ликвидности, поэтому останавливаться лучше на первых двух.

Основные параметры выбора

Для начала обязательно изучите данные независимых рейтингов. В остальном правила выбора брокера будут зависеть от значимых для трейдера факторов. Среди них:

Надежность конкретной компании. Она состоит из сроков работы на рынке, порядка урегулирования конфликтов, особенностей страхования рисков, наличия лицензии.

Прибыльности, типов счетов и суммы первоначального депозита. Трейдер может выбирать тот счет, который подойдет ему лучше всего – например, демо для тренировки или профессиональный (обычный, ПРО).

Предоставляемое кредитное плечо. Маржинальная торговля позволяет заключать сделки с валютой, сумма должна быть больше размеров счета и позволять зарабатывать по максимуму.

Доступ к торговым инструментам. В целом варианты разные, вопрос в том, какие предоставит вам конкретный брокер. Чем больше выбор, тем интереснее возможности.

Спреды. Речь о разнице между ценами покупки и продажи. Спреды бывают плавающими и фиксированными. Чем меньше спред, тем выше прибыль трейдера.

Вывод денег. Некоторые брокерские компании ограничивают возможности для вывода на карту. Поэтому связанные с транзакциями вопросы лучше уточнять заранее.

Плюсом будут доступность аналитики, качественная техническая поддержка (в идеале многоязычная).