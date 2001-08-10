Правильная гигиена полости рта: сохраняем в порядке зубы и десны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждому человеку хотелось бы иметь красивую улыбку, но большинство людей ограничивается покупкой зубной пасты и щетки. Этого для правильной гигиены может оказаться мало. Использование ополаскивателей, ирригаторов, отбеливающих полосок и прочих уходовых средств, позволит сохранить здоровье зубов. Приобрести все необходимое можно в интернет-магазине Dental Resources, здесь большой выбор средств.
Главные правила чистки
Никогда не поздно начать ухаживать за зубами и деснами правильно. Чистить зубы необходимо дважды в день – утром и вечером. Подбирать средства для ухода за ротовой полостью надо правильно, а щетки менять раз в 3 месяца. После каждого приема пищи желательно избавляться от остатков еды. В этих целях можно воспользоваться ополаскивателем для ротовой полости, если же вы на работе или учебе – стоит воспользоваться жевательной резинкой.
При чистке не стоит нажимать на щетку слишком интенсивно. В процессе следует совершать выметающие движения от десны к краю зуба. Не следует забывать и о жевательной поверхности, ее надо тщательно обрабатывать. После чистки зубов щеткой переходим к зубной нити. Берем 30 см флосса, наматываем концы на указательные пальцы рук. Когда нить будет прочно натянута, заводим ее в зубные промежутки и совершаем движения вверх-вниз. Чтобы очищать следующий промежуток, применяйте чистый участок нити, десны задевать не следует.
Финальный этап гигиены полости рта – использование ополаскивателя. Много жидкости набирать не требуется, достаточно пары чайных ложек. Далее прополаскиваем в течение 60 секунд. Правильная гигиена потребует не больше 10 минут утром и вечером. Пренебрегать не стоит, в таком случае десны и зубы останутся здоровыми долгое время.
Какую выбрать зубную пасту и щетку
Зубных паст сейчас много, выбирать надо такую, какую рекомендует стоматолог. Что касается зубных щеток, то они бывают электрические и обычные. Первые выполняют поставленную задачу более качественно, но и обходятся они в несколько большую сумму. При выборе такой щетки надо обратить внимание на насадку. Классические зубные щетки бывают разной жесткости – мягкие бережно действуют на десны, жесткие более агрессивны.
Как выбрать ополаскиватель
У ополаскивателей обширный спектр действия – они убирают налет, уничтожают бактерии, делают свежим дыхание, противодействуют кариесу. Есть лечебные и профилактические разновидности. Последние нужны для того, чтобы дыхание сохранялось свежим, именно они подходят для ежедневного использования. А лечебные используются для борьбы с воспалениями и кровоточивостью.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
12:22 Сегодня Средняя зарплата газовиков и нефтяников Сахалина в 2021 году составила около 470 тысяч рублей
09:49 Сегодня 4 сентября сахалинцев приглашают на воздушный бой дронов
11:13 Сегодня Владимир Путин одобрил идею сахалинского губернатора по развитию морского порта Корсаков
- 13:44 Сегодня При поддержке ВТБ "Южморрыбфлот" модернизирует логистический узел
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
09:21 27 Августа Карта сахалинца заменит школьникам Южно-Сахалинска проездной, пропуск в школу и даст скидку в буфете
15:39 27 Августа Южносахалинцам напоминают о перекрытиях в день репетиции парада
09:22 27 Августа 7569 тысяч тонн угля добыли шахтеры Сахалина с начала года
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Выбор редакции
- 16:20 Вчера Тротуары в Южно-Сахалинске делают более удобными для пешеходов
- 11:02 Вчера Сахалинский каратист стал себеряным чемпионом России
- 15:08 1 Сентября Фасады гаражей в Южно-Сахалинске украсят изображения птиц
- 11:15 31 Августа В Южно-Сахалинске перевозчикам напомнили о запрете высаживать школьников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?