Правильная гигиена полости рта: сохраняем в порядке зубы и десны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждому человеку хотелось бы иметь красивую улыбку, но большинство людей ограничивается покупкой зубной пасты и щетки. Этого для правильной гигиены может оказаться мало. Использование ополаскивателей, ирригаторов, отбеливающих полосок и прочих уходовых средств, позволит сохранить здоровье зубов. Приобрести все необходимое можно в интернет-магазине Dental Resources, здесь большой выбор средств.

Главные правила чистки

Никогда не поздно начать ухаживать за зубами и деснами правильно. Чистить зубы необходимо дважды в день – утром и вечером. Подбирать средства для ухода за ротовой полостью надо правильно, а щетки менять раз в 3 месяца. После каждого приема пищи желательно избавляться от остатков еды. В этих целях можно воспользоваться ополаскивателем для ротовой полости, если же вы на работе или учебе – стоит воспользоваться жевательной резинкой.

При чистке не стоит нажимать на щетку слишком интенсивно. В процессе следует совершать выметающие движения от десны к краю зуба. Не следует забывать и о жевательной поверхности, ее надо тщательно обрабатывать. После чистки зубов щеткой переходим к зубной нити. Берем 30 см флосса, наматываем концы на указательные пальцы рук. Когда нить будет прочно натянута, заводим ее в зубные промежутки и совершаем движения вверх-вниз. Чтобы очищать следующий промежуток, применяйте чистый участок нити, десны задевать не следует.

Финальный этап гигиены полости рта – использование ополаскивателя. Много жидкости набирать не требуется, достаточно пары чайных ложек. Далее прополаскиваем в течение 60 секунд. Правильная гигиена потребует не больше 10 минут утром и вечером. Пренебрегать не стоит, в таком случае десны и зубы останутся здоровыми долгое время.

Какую выбрать зубную пасту и щетку

Зубных паст сейчас много, выбирать надо такую, какую рекомендует стоматолог. Что касается зубных щеток, то они бывают электрические и обычные. Первые выполняют поставленную задачу более качественно, но и обходятся они в несколько большую сумму. При выборе такой щетки надо обратить внимание на насадку. Классические зубные щетки бывают разной жесткости – мягкие бережно действуют на десны, жесткие более агрессивны.

Как выбрать ополаскиватель

У ополаскивателей обширный спектр действия – они убирают налет, уничтожают бактерии, делают свежим дыхание, противодействуют кариесу. Есть лечебные и профилактические разновидности. Последние нужны для того, чтобы дыхание сохранялось свежим, именно они подходят для ежедневного использования. А лечебные используются для борьбы с воспалениями и кровоточивостью.