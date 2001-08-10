Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вытяжка — оборудование, которое даже при интенсивной готовке позволяет сохранять воздух в помещении чистым. А еще грамотное устранение дыма необходимо для того, чтобы обеспечить чистоту стен, потолка, а также сохранность отделки. Многие материалы под воздействием загрязненного воздуха желтеют, могут впитывать запахи. Так что вытяжка помогает исключить такие неприятности. А чтобы она правильно работала, само устройство дополняют фильтрами — посмотрим, какими они бывают, а также что лучше использовать, если вы выбираете вытяжки Hansa.

Разновидности фильтров

Сейчас используют два варианта таких элементов.

Жироулавливающие фильтры

Они защищают саму конструкцию от попадания внутрь жира, грязи, частичек пыли. Такие фильтры нужны и для рециркуляционных вытяжек, и для изделий с вентиляционным каналом. Чаще используются многоразовые изделия, которые выглядят, как металлические решетки — их вы можете видеть уже предустановленными на многих моделях оборудования.

Есть и одноразовые жироулавливающие фильтры — их применяют реже, так как они быстро портятся и требуют замены раз в месяц или чаще.

Угольные фильтры

Рециркуляционные вытяжки Hansa нуждаются в установке угольных фильтров. Это специальные кассеты — круглые или прямоугольные — с активированным углем. Воздух, проходя через такой материал, очищается от запахов и нежелательных соединений, а затем возвращается в помещение. Эффективность очистки в зависимости от модели фильтра составляет до 95%.

В среднем угольные фильтры меняют на новые два-три раза в год, а при регулярной готовке даже чаще.

Вытяжки Hansa: как выбрать подходящий фильтр

Все просто: нужно ориентироваться на продукцию того же бренда. Размеры выбираются по моделям — читайте инструкцию к технике, чтобы не ошибиться с параметрами. У Hansa есть как многоразовые жироулавливающие фильтры, так и качественные угольные. Все вытяжки работают и в режиме отвода, и в режиме рециркуляции.

Что еще влияет на качество очистки воздуха

Есть ошибочное мнение, что все зависит от угольной кассеты, но это не так. То, как работает само оборудование, имеет не меньшее значение. Если прочитать отзывы про вытяжки Hansa, это хорошо видно. В зависимости от моделей, у вытяжек встречаются такие преимущества:

Простая регулировка мощности с помощью движений рук.

Генератор озона SmellFree. Этот элемент разлагает опасные загрязнения и испарения на безвредные химические соединения. Генератор обладает бактерицидными свойствами.

Таймер с возможностью отключения вытяжки через 5-10-15 минут. Это очень удобно, если сразу после приготовления еды надо заняться своими делами, а воздух все еще нуждается в очищении.

Чтобы воздух на кухне всегда был чистым, выбирайте продуманную технику и качественные фильтры той же марки. А еще не забывайте про своевременную замену расходников — это сделает вытяжку максимально эффективной.