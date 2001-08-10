Как выращивать жимолость на даче

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый хозяин садового или дачного участка хочет окружить себя не только красивыми, но и полезными растениями. Например, прекрасная гортензия станет ярким украшением всего участка. А посаженная неподалеку жимолость позволит вам полакомиться вкусными плодами так рано, когда все остальные фрукты и ягоды еще только цветут! И это не единственный плюс кустарника, который пока еще не особо популярен в Беларуси.

Польза и особенности жимолости

А вы знаете, что плоды, которые дает жимолость, не только необычайно вкусные, но и полезные? По своим свойствам они практически не уступают лимонам! В составе крупным темно-синих ягод с терпким вкусом есть все, что необходимо для избавления от весеннего авитаминоза. Например, они содержат:

витамины Р, В1, В2;

микроэлементы калий, марганец, йод, натрий, магний, медь, каротин, кальций и фосфор;

фолиевую и аскорбиновую кислоту и другие полезные вещества, которые мы нередко можем получить только из поливитаминных комплексов.

В природе жимолость растет в краях с суровым климатом, она пришла к нам с Камчатки. Это значит, что растение показывает отличную зимостойкость и способно выдержать минусовую температуру до 50 градусов! Поскольку такие низкие значения для Беларуси нехарактерны, растению не страшны резкие заморозки.

Тонкости выращивания жимолости на даче

Несмотря на неприхотливость, все же жимолость нуждается в уходе и правильном выборе участка для посадки. Поскольку в природе она растет на опушках лесов и в рощах, соблюдается оптимальное соотношение света и тени. А это достаточно сильно влияет на вкус ягод.

Возьмите на заметку: если жимолость получает слишком много света, тогда ее ягоды становятся горькими. Если же наоборот — тогда они получаются кислыми. Поэтому самый оптимальный вариант — посадка кустарника неподалеку от высоких деревьев с раскидистой кроной, но не непосредственно под ними.

Еще один немаловажный момент, который ни в коем случае нельзя упускать — это отсутствие муравейников поблизости. Где муравьи — там и тля, а этот вредитель непременно воспользуется шансом попробовать сладкие ягоды.

Несмотря на то, что жимолость считается растением, нетребовательным к качеству почвы, все же сильнокислый грунт сказывается на вкусе ягод. Поэтому перед посадкой саженца лучше приготовить для посадочной ямы одну из двух смесей: перегной + черный торф или дерновая земля + торф + перегной (пропорции 3:1:1).

Возьмите на заметку: жимолость является растением, которое требует переопыления. Поэтому рекомендуется сажать рядом несколько сортов, которые будут перекрестно опыляться.