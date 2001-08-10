Что делать, если банк отказал в кредите?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оформление потребительского займа – возможность быстро получить на руки нужную сумму, когда деньги требуются срочно, но созданных накоплений не хватает. Достаточно подать заявки в несколько финучреждений, получить одобрение по одной или нескольких из них, выбрать наиболее подходящее предложение и оформить ссуду.

В теории все выглядит довольно просто. На практике ситуация несколько усложняется. Не все заявки клиентов одобряются экспертами финансовых институтов. Более того, около половины запросов получают отказ. И как же быть, если банк не одобрил заявку? В такой ситуации есть несколько решений:

Найти другого кредитора.

Представить обеспечение.

Подобрать другой заем.

Рассмотрим каждую из этих возможностей подробнее.

Поиск другого кредитора

Займы населению предоставляют не только банки. Взять кредит в Украине также можно, например, в МФО. Микрофинансовые организации выдают моментальные ссуды. От клиента требуется представить только паспорт, ИНН. Решение по заявке принимается в течение 30 минут, и заемщик уже выходит из отделения с деньгами.

Но сотрудничество с МФО имеет и теневые стороны. Во-первых, такие кредиторы выдают только небольшие ссуды: максимум 20 000 – 30 000 гривен. А этого может оказаться недостаточно для решения возникших трудностей. И придется искать дополнительные источники финансирования. Во-вторых, процентные ставки по займам МФО на порядок выше банковских, и могут доходить до 400-500% годовых.

Наличие обеспечения

Отказы по заявкам следуют, обычно, в тех случаях, когда кредитные эксперты не обретают уверенности в платежеспособности заемщика. Если имеются сомнения, что клиент погасит задолженность своевременно и в полной мере, ему не выдают ссуду. Для подтверждения платежеспособности заемщик может представить справку о доходах за последние 6 месяцев. Но не у каждого она имеется, ведь миллионы украинцев работают без официального трудоустройства.

Альтернативный вариант – представить обеспечение. Им может выступать залог – ценное ликвидное имущество в собственности заемщика. Если вдруг последний не погасит задолженность, объект отсуживается в пользу банка и реализуется им для компенсации ущерба.

Еще один альтернативный вариант – найти поручителя. Им выступает платежеспособное лицо, которому фининститут готов выдать ссуду, запрошенную клиентом. Он ставит подпись в договоре и становится гарантом кредитной сделки. Если заемщик не погасит задолженность, эта обязанность возлагается на поручителя.

Подбор другого кредита

Если банк отказал по одной заявке, это совершенно не означает, что та же участь постигнет другую. Возможно, клиент запросил слишком много денег, и его платежеспособности оказывается недостаточно для обеспечения сделки. В такой ситуации можно попробовать пару вариантов. Первый – запросить меньшую сумму, второй – увеличить период кредитования. Выполнение обоих условий одновременно существенно повышает шансы на одобрение заявки.

Правда, не стоит действовать сгоряча и сразу корректировать данные по запросу. Вполне возможно, что выбранное финансовое учреждение предлагает и другие актуальные программы. Поэтому первым делом оцените все предложения Банка Кредит Днепр – и уже затем принимайте окончательное решение!