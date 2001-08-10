Какую одежду носить мужчине дома?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Даже те парни и мужчины, которые любят одеваться с иголочки, дома часто носят старый свитер или футболку, которые давным-давно надоели, но к ним привыкли или жалко выбросить. А ведь сейчас такой огромный выбор стильной домашней одежды. Например, в магазине «Мистер ОМ» продают только брендовую домашнюю одежду для мужчин от известных производителей. Здесь можно подобрать костюм для дома, который:
- Сшит из качественных тканей.
- Комфортный, красивый и стильный. В таком костюме и гостей приятно встретить, и в магазин у дома прогуляться.
- Практичный. Его можно носить долго и не переживать, что ткань растянется, а цвет потускнеет.
В качественном домашнем костюме приятно и удобно:
- поработать из дома или созвониться с коллегами по видеосвязи;
- как следует расслабиться после тяжелого дня и выпить какой-нибудь коктейль;
- в прохладную погоду, когда еще не включили отопление, а так хочется, чтобы было теплее.
А еще в этом магазине продают короткие мужские футболки, домашние брюки, пижамы, белье и пляжную одежду. Получается, всего за один визит можно полностью обновить домашний гардероб и купить:
- Велюровые и трикотажные костюмы – очень удобные, в них можно работать, отдыхать и спать, если в доме или квартире очень холодно.
- Комплекты для отдыха с футболками и шортами – отличная домашняя одежда для мужчин на любой сезон. Летом можно выйти на улицу погулять с домашним питомцем или на пробежку, а зимой, когда в домах и квартирах очень тепло, вы чувствуете себя комфортно, не укутываясь дополнительно в плед.
- Трикотажные куртки, брюки, шорты и футболки, подходящие друг к другу по фактуре и стилю, из которых можно составить костюм или комплект в соответствии с вашими предпочтениями.
В магазине подберут домашнюю одежду нужного размера, цвета и стиля. Комплекты для парней и мужчин в возрасте, однотонные и более яркие, а также удобное нижнее белье (от шортов и боксеров до плавок и стрингов), майки с круглым вырезом и майки-борцовки.
Самое интересное, что в «Мистер ОМ» также предлагают домашнюю одежду для женщин и детей, поэтому можно ехать вместе со второй половинкой или всей семьей. Здесь вы найдете и верхнюю одежду – куртки из натуральной кожи. И, конечно, тут предложат модную пляжную одежду, купальники, плавки и пляжные шорты, поэтому можно заехать перед отпуском.
Почему стоит купить домашнюю одежду в «Мистер ОМ»?
Сейчас много магазинов, но не везде предложат брендовую одежду разных размеров, а также бонусы для покупателей:
- Новым и постоянным клиентам – накопительные скидки, а еще единоразовую ко дню рождения в размере 15%.
- Помощь в обновлении домашнего гардероба. Даже для нестандартной фигуры подберут костюм и белье.
- Распродажи и акции, а также беспроцентную рассрочку по «Карте покупок» на два месяца.
«Мистер ОМ» – магазин для тех, кто является ценителем хороших брендов, у кого развит вкус к качественной одежде не только на выход, но и для дома. Для тех, кто ценит себя и балует нижним бельем. Удобное, красивое, стильное нижнее белье (которое, кроме вас никто не видит) играет огромную роль: придает уверенность в себе и повышает самооценку. В магазине «Мистер ОМ» представлены бренды HOM (Франция), IMPETUS (Португалия), Cornette (Польша), Ceceba, Gotzburg, Tom Tailor (Германия). У магазина удобное расположение в ТЦ «Новая Европа» и оптимальный график работы с 10.00 до 21.00 ч.
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