Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как выдают кредиты под залог авто ПТС онлайн на карту

Микрофинансовые организации и банки предлагают заемщикам несколько вариантов выдачи денег, в том числе на банковскую карту. Это не вызывает удивления, поскольку все переходит в онлайн. Теперь даже для получения кредита не нужно ходить в офис, большинство МФО и банков ведет прием онлайн-заявок через сайт и мобильное приложение.

Для клиентов это удобно тем, что не нужно тратить время на поездки по городу. Тем более в условиях пандемии, это небезопасно. Если деньги выдаются наличными, то обычно их привозит курьер вместе с договором.

Сервис займов «Ваш инвестор» расскажет, как оформить кредит с выдачей денег на карту, какие условия предлагают микрофинансовые организации и почему залоговое кредитование требует личного присутствия в офисе.

Условия выдачи кредита под ПТС онлайн

Для получения займа требуется подать онлайн заявку на сайте или в мобильном приложении кредитора. В анкете следует указать подробную информацию о себе: ФИО, адрес регистрации, возраст, наличие кредитов, доход, стаж работы и так далее. После этого кредитор сообщает предварительное решение и условия кредитования.

Рассмотрим основные условия, на которых выдают займы под залог авто:

Низкая процентная ставка. Поскольку у кредитора есть гарантия, что денежные средства вернутся, заемщику предлагают меньший процент, чем по потребительскому займу. Чтобы получить минимальную ставку, нужно оставить автомобиль на стоянке кредитора.

Оплата только процентов. В МФО можно выбрать способ погашения – аннуитетными или дифференцированными, где основной долг погашается последним платежом. Это удобно, если вы находитесь в тяжелом финансовом положении.

Продление договора. Пролонгация кредита оформляется в онлайн-режиме, опция предоставляется бесплатно. Срок продления – до 12 месяцев. В рамках одного соглашения займа допускается неограниченное количество продлений кредитного договора онлайн.

Без справок о доходах. Чтобы взять займ под залог ПТС онлайн переводом не требуется подтверждение дохода и занятости.

Крупный лимит. Сумма кредитования устанавливается в зависимости от рыночной стоимости транспортного средства, которое выступает залогом. Заработная плата при этом значения не имеет.

Деньги выдаются сразу после подписания договора займа выбранным способом. Если вы выбрали «Перевод на карту», в заявлении указываются реквизиты банковской карты: наименование банка, БИК, номер счета. Срок зачисления денежных средств составляет до 3 рабочих дней. На практике деньги приходят в течение суток.

Если займ выдается полностью онлайн переводом на карту, кредитор вправе установить комиссию в размере 1-3% от суммы. Это связано с финансовыми издержками, поскольку банки снимают процент за безналичные транзакции. Как правило, данный пункт прописывается в договоре, поэтому рекомендуем внимательно ознакомиться с документом. При наличии комиссии за перевод лучше выбрать другой способ выдачи.

Что дает предварительное онлайн одобрение залогового займа

Предварительное онлайн решение – частая практика в кредитовании. МФО или банк сообщает о том, что в заявлении не выявлены ошибки и заемщик соответствует требованиям. Однако предварительное одобрение не гарантирует, что вы получите заем. Поскольку на этапе онлайн оформление кредита под ПТС менеджеры МФО не видели ваши документы и не осматривали машину.

После одобрения онлайн заявки на кредитование под залог автомобиля необходимо посетить офис кредитной организации с документами и залоговым имуществом. В офисе вы еще раз заполните заявление, представите паспорт и правоустанавливающие документы на автомобиль. Эксперт компании проведет оценку, чтобы исключить технические неисправности и другие проблемы у ТС.

Рассмотрение заявки занимает до 30 минут, за это время оценщик успевает проверить машину и составить краткий отчет с указанием рыночной стоимости ТС. На основании этих данных МФО решает, какой лимит предложить и на каких условиях.

Почему невозможно взять займ под залог ПТС полностью онлайн

Есть несколько причин, почему займы под залог ПТС не выдаются дистанционно:

Идентификация заемщика. В онлайне тяжело верифицировать заемщика, поскольку мошенники научились подделывать не только заявки, но и успешно проходить идентификацию. Надежнее, если вы сами придете к кредитору.

Проверка транспортного средства. Машина, которая выступает в качестве обеспечения, должна быть осмотрена экспертом компании. Это необходимо для установления оценочной стоимости и проверки ТС на соответствие требованиям.

Проверка документов. Это касается не только паспорта заемщика, но и правоустанавливающих документов на машину. МФО проверяет ПТС и СТС на подлинность, чтобы исключить мошенничество.

Передача ПТС или автомобиля. Перед тем как выполняется перевод заемных денег онлайн на банковскую карту, вы передаете ПТС или автомобиль на хранение кредитору. Сделать это можно только при личном присутствии.

ООО МФК "ЦФР ВИ", регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций: № 1803550008909.