Где в Минске сделать ремонт ноутбука Apple с гарантией?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Минске множество сервисных центров, в которых обслуживают технику Apple. Но не везде клиентам предлагают качественный сервис и другие бонусы. Как быть, если нужен срочный ремонт ноутбуков Apple и важно, чтобы использовались оригинальные комплектующие? Нужен сервисный центр, в котором предложат:
- Бесплатную диагностику. В AppleJam специалист за 15 минут определит причины неисправности и расскажет, как их устранить.
- Срочный ремонт любой сложности. На все виды ремонта пожизненная гарантия, а запчасти только оригинальные.
- Выгодный трейд-ин.
- Выезд специалиста в офис или домой к клиенту, если у него нет времени ехать в сервис.
- Фиксированная цена ремонтных работ, которая не поменяется в процессе.
Это еще не все плюсы сервиса AppleJam. Этой опытной команде по силам даже сложный ремонт макбуков и другой техники Apple. Каждый клиент понимает, сколько и за что он тут платит – все прозрачно и безопасно. Добраться к сервисному центру можно на автомобиле, метро или общественном транспорте – они работают рядом со ст. метро Немига.
Когда стоит обратиться за помощью к AppleJam?
Звоните и приезжайте в сервисный центр, если:
- Пролили воду, чай, кофе или другие жидкости на клавиатуру вашего мака. Нельзя его разбирать, пытаться высушить и починить дома, нужно привезти технику в сервис как можно быстрее, где ее быстро вернут к рабочему состоянию с пожизненной гарантией.
- Повредили корпус устройства – уронили с высоты, сели на него или ударили. Сколы, трещины и другие повреждения – не проблема, в сервисном центре есть оригинальные запчасти, которые вернут любимому макбуку изначальный вид.
- Заметили, что мак разряжается слишком быстро или не заряжается. Нужно менять аккумулятор или зарядное устройство, а также сделать диагностику. Это несложный и недорогой ремонт, который можно сделать за полчаса.
- На экране макбука полоски или нет изображения, не загружается операционная система, либо мак «виснет» и «тормозит» во время работы. Все эти неисправности специалисты AppleJam устраняют в день обращения.
- Перестал включаться макбук. Проблема может быть как со стороны «железа», так и со стороны софта. Комплексная диагностика поможет найти и устранить все неисправности, ноутбук вернут к работе за пару часов.
- Макбук греется и шумит, аккумулятор вздулся или сломались разъемы. Интерфейсы и аккумулятор легко заменить, а перегрев и излишний шум убирают с помощью чистки, замены термопасты и коррекции работы системы охлаждения.
В AppleJam умеют восстанавливать макбуки в любом состоянии, убедиться в этом просто: достаточно обратиться за помощью.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
14:54 24 Августа Задержан житель Южно-Сахалинска, разувающий "автомобили"
15:23 26 Августа В Южно-Сахалинске продают не те арбузы и не в тех местах
14:03 24 Августа Пробку на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске объяснили светофорным сбоем
16:47 26 Августа На Сахалине с 1 сентября меняется расписание "Орланов"
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Выбор редакции
- 11:15 Сегодня В Южно-Сахалинске перевозчикам напомнили о запрете высаживать школьников
- 09:59 Сегодня В Невельском историко-краеведческом музее появились 3D модели маяков района
- 16:52 25 Августа Сахалинец завоевал бронзу на чемпионате Европы
- 13:09 25 Августа В сахалинском зоопарке поселилась свиноносая носатая змея
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?