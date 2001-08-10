Где в Минске сделать ремонт ноутбука Apple с гарантией?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Минске множество сервисных центров, в которых обслуживают технику Apple. Но не везде клиентам предлагают качественный сервис и другие бонусы. Как быть, если нужен срочный ремонт ноутбуков Apple и важно, чтобы использовались оригинальные комплектующие? Нужен сервисный центр, в котором предложат:

Бесплатную диагностику. В AppleJam специалист за 15 минут определит причины неисправности и расскажет, как их устранить.

Срочный ремонт любой сложности. На все виды ремонта пожизненная гарантия, а запчасти только оригинальные.

Выгодный трейд-ин.

Выезд специалиста в офис или домой к клиенту, если у него нет времени ехать в сервис.

Фиксированная цена ремонтных работ, которая не поменяется в процессе.

Это еще не все плюсы сервиса AppleJam. Этой опытной команде по силам даже сложный ремонт макбуков и другой техники Apple. Каждый клиент понимает, сколько и за что он тут платит – все прозрачно и безопасно. Добраться к сервисному центру можно на автомобиле, метро или общественном транспорте – они работают рядом со ст. метро Немига.

Когда стоит обратиться за помощью к AppleJam?

Звоните и приезжайте в сервисный центр, если:

Пролили воду, чай, кофе или другие жидкости на клавиатуру вашего мака. Нельзя его разбирать, пытаться высушить и починить дома, нужно привезти технику в сервис как можно быстрее, где ее быстро вернут к рабочему состоянию с пожизненной гарантией.

Повредили корпус устройства – уронили с высоты, сели на него или ударили. Сколы, трещины и другие повреждения – не проблема, в сервисном центре есть оригинальные запчасти, которые вернут любимому макбуку изначальный вид.

Заметили, что мак разряжается слишком быстро или не заряжается. Нужно менять аккумулятор или зарядное устройство, а также сделать диагностику. Это несложный и недорогой ремонт, который можно сделать за полчаса.

На экране макбука полоски или нет изображения, не загружается операционная система, либо мак «виснет» и «тормозит» во время работы. Все эти неисправности специалисты AppleJam устраняют в день обращения.

Перестал включаться макбук. Проблема может быть как со стороны «железа», так и со стороны софта. Комплексная диагностика поможет найти и устранить все неисправности, ноутбук вернут к работе за пару часов.

Макбук греется и шумит, аккумулятор вздулся или сломались разъемы. Интерфейсы и аккумулятор легко заменить, а перегрев и излишний шум убирают с помощью чистки, замены термопасты и коррекции работы системы охлаждения.

В AppleJam умеют восстанавливать макбуки в любом состоянии, убедиться в этом просто: достаточно обратиться за помощью.