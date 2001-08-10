Преимущества и виды шкафов-купе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во многих домах и квартирах устанавливают шкафы-купе. Такой вид мебели сегодня очень популярен. Практичные системы хранения можно купить в готовом виде или заказать их индивидуальное изготовление (когда нужна нестандартная конструкция или имеющая оригинальный дизайн). Эффектно выглядят зеркальные шкафы-купе во всю стену. Они визуально расширяют пространство небольших комнат.

Основные плюсы шкафов-купе, обеспечивающие им популярность

Популярность таких конструкций обусловлена не только их приемлемой ценой, но и другими преимуществами:

Экономия места. Стандартным моделям нужно место для открывания дверей. Изделия типа купе лишены этого недостатка.

Хорошая вместительность. Практичная площадь шкафа-купе – это все его внутреннее пространство по глубине, ширине и высоте.

Универсальность. В любой комнате шкаф-купе с зеркалом (и даже без него) будет смотреться гармонично, дополнит разные дизайнерские решения. Его можно поставить в детской комнате, прихожей, гостиной, спальне.

Многофункциональность. Такой вид мебели удобно использовать для хранения не только одежды, но и книг, бытовой химии, аксессуаров и других принадлежностей.

Зонирование пространства. В квартире-студии шкаф-купе отлично справляется с функцией элемента, разделяющего помещение на зоны.

Возможность выбора любого внутреннего наполнения. При индивидуальном изготовлении можно самостоятельно выбрать, сколько будет полок, корзин, определить их оптимальное расположение. Например, часто дополнительно обустраивают зоны для хранения гладильной доски, бытовой техники и т. д.

Шкафы-купе востребованы еще и по той причине, что их можно разместить в узких местах квартиры. Раздвижные двери не «съедят» свободное пространство.

Какие бывают виды

Цены на шкафы под заказ могут быть разными. Они зависят от материала изготовления, сложностей конструкции, особенностей оформления. Заказать подходящий по всем параметрам шкаф-купе можно у компании Stillwood в Москве: корпусный или встраиваемый. Корпусные модели можно переставлять с места на место, перевозить без необходимости выполнять разборку.

Встраиваемые конструкции максимально эффективно используют отведенное для них пространство, могут иметь любое дизайнерское оформление. Такой шкаф можно разместить в самом неудобном месте квартиры. Эти варианты обычно изготавливают на заказ (стоимость может быть разной).