Криптовалютная биржа UNI Stex: все актуальное про биткоин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая валюта в наши дни постепенно внедряется в обиход человечества. Сегодня люди делятся на тех, кто только слышал о криптовалюте, и тех, кто на ней зарабатывает состояние.

Самой первой и известной во всем мире криптовалютой называют биткоин. Он признан многими странами мира как полноценная платежная система. Сегодня некоторые корпорации и известные бренды принимают биткоины в качестве оплаты за свои товары и услуги. За счет повышенного спроса все больше людей начинают интересоваться способами получения крипты.

Где взять биткоин

Получить популярные цифровые деньги можно:

С помощью майнинга. Процесс предполагает использование специального программного обеспечения, устанавливаемого на ПК.

Путем заработка в интернете. Оплату в виде биткоинов сегодня предлагают специальные порталы за просмотр рекламы, комментарии и лайки.

Купить за обычные деньги. Необязательно покупать целый биткоин за несколько десятков тысяч долларов. Есть возможность приобрести копейки токена, накапливая их на протяжении определенного времени.

Где купить биткоин

Сейчас купить биткоин или его малую часть можно на криптовалютной бирже. Команда единомышленников UNI Stex работает для того, чтобы сделать криптовалюту доступной для всех жителей страны. Криптовалютная биржа представляет собой торговую площадку, на которой начинающие и профессиональные трейдеры с помощью простых и понятных инструментов торгуют криптой, обмениваются, конвертируют ее в фиаты.

Каждый трейдер на платформе независимо от своего статуса и навыков определяет личный финансовый курс. Проводить операции с криптовалютой теперь могут не только индивидуальные игроки, но и компании любого масштаба. Особого внимания заслуживает курс биткоина. Он может как подняться, так и упасть.

Преимущества UNI Stex

Криптовалютная биржа соответствует нормам и требованиям Европейского союза. Торговая площадка надежно защищает кабинеты каждого трейдера, его платежи и личные данные. Здесь невозможно отмывать деньги, так как биржа обеспечивает соблюдение мировых стандартов и практик по борьбе с этим видом преступности. Торговая платформа unistex.com – единственная, где самый масштабированный механизм матчинга. За одну секунду здесь обрабатывается до 30 тысяч запросов. Торги на криптовалютной бирже дают возможность трейдерам обрести финансовую свободу.