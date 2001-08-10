Использование климатического оборудования для охлаждения IT-техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Практически любое оборудование или техника имеют свойство нагреваться во время длительной работы. Это касается и ІТ-оборудования, которое нередко работает даже круглосуточно. Чтобы оно не вышло из строя, его необходимо оснащать системами охлаждения, которые продлевают срок эксплуатации техники, обеспечивают возможность добиваться высокой производительности.

Для охлаждения IT-оборудования, центров обработки данных, серверных и телекоммуникационных сетей используется климатическая техника, в том числе, прецизионные кондиционеры и чиллеры. Качественные чиллеры в широком ассортименте представлены на сайте компании HiRef. Здесь можно подобрать оборудование разной конструкции с необходимыми вам техническими характеристиками. Чиллеры имеют воздушную конденсацию жидкости с различными вариантами компрессоров, которые обеспечивают необходимый уровень охлаждения потоков воздуха, достаточную производительность устройства.

Для того чтобы чиллер эффективно выполнял свои функции, за его работой необходимо следить, настраивать необходимые параметры, контролировать их работу. Стоит отметить, что управление кондиционерами IT можно осуществлять разными способами:

с использованием микропроцессорного управления;

с применением системы управления и интегрированного контроля охлаждения;

с использованием сенсорного экрана для наглядного контроля основных показателей;

с помощью интерфейса с BMS;

с применением системы удаленного контроля оборудования.

Компания HiRef занимается разработкой решений по охлаждению ІТ-оборудования для разнообразных объектов, при этом применяются новейшие технологии и современные технические разработки. Среди основной выпускаемой продукции компании можно заказать встроенные охладители, охлаждающее оборудование, благодаря которому любая техника будет служить дольше, качественно выполняя свои функции. Производство организовано с учетом всех европейских норм и требований. Заказать необходимое оборудование можно на сайте компании, предварительно ознакомившись с широким ассортиментным рядом продукции, его подробным описанием. В случае необходимости вы можете проконсультироваться с опытными специалистами, которые помогут подобрать кондиционеры для IT-оборудования.

Выбирая сотрудничество с надежной компанией, можете быть уверены в том, что полученное охлаждающее оборудование прослужит вам продолжительное время, будет эффективно выполнять свои функции.