Уничтожение тараканов в квартире и на даче: что надо знать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Появлению тараканов в доме никто не рад. Внешне они выглядят неприятно, переносят опасные болезни – дизентерию, гастроэнтерит, сальмонеллез. Если они появились – необходимо уничтожение тараканов в квартире, причем выполненное профессионалами. Борьба с этими насекомыми ведется людьми много лет. Паразиты портят продукты питания, пробираются даже в самые укромные места, доставляют множество неудобств. Вредны они и для аллергиков, которые могут испытывать недомогания и кашлять при присутствии тараканов в доме.

Как тараканы оказываются в квартире

Насекомые крайне выносливы, способны продолжительное время жить без еды, однако им требуется доступ к воде. От появления этих паразитов не застрахован никто. Они могут появиться в жилье даже у самого чистоплотного владельца. Часто насекомые приходят от соседей. Те травят тараканов, а они бегут по вентиляции, пытаясь отыскать новый дом. Иногда паразитов приносят гости. Можно случайно принести такое насекомое и самому – к примеру, из магазина.

Бороться с тараканами надо начинать сразу же, как только были замечены первые признаки их появления. Желательно выбирать в этих целях профессиональную дезинсекцию. Правильный способ уничтожения насекомых – вызов специалиста из МОСЦД, предоставляется гарантия 12 месяцев.

Некоторые люди пытаются справиться с паразитами самостоятельно, но бытовые инсектициды помогают далеко не всегда. Гораздо надежнее обратиться к людям, которые используют профессиональные средства, отсутствующие в широком доступе.

Как подготовиться к профессиональной дезинсекции

Необходимо выполнить несколько шагов:

Уберите из помещения растения и животных. Накройте технику полиэтиленом, предварительно ее отключите. Одежду также следует убрать. Не лишним будет выполнить влажную уборку, пропылесосить помещение.

При обработке кухни надо убрать посуду и столовые приборы. Присутствующие там шкафчики желательно освободить. Все продукты питания надлежит убрать в холодильник. В ванной комнате рекомендуется убрать предметы личной гигиены – мыло, мочалки и зубные щетки. Обработка специалистами всего помещения займет около часа. В помещении после этого нельзя находиться еще 2 часа. Когда вы вернетесь обратно, потребуется открыть окна и проветрить комнаты. После этого надо будет выполнить влажную уборку поверхностей с помощью мыльно-содового раствора, а также все пропылесосить.