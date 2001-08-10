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Уничтожение тараканов в квартире и на даче: что надо знать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Появлению тараканов в доме никто не рад. Внешне они выглядят неприятно, переносят опасные болезни – дизентерию, гастроэнтерит, сальмонеллез. Если они появились – необходимо уничтожение тараканов в квартире, причем выполненное профессионалами. Борьба с этими насекомыми ведется людьми много лет. Паразиты портят продукты питания, пробираются даже в самые укромные места, доставляют множество неудобств. Вредны они и для аллергиков, которые могут испытывать недомогания и кашлять при присутствии тараканов в доме.
Как тараканы оказываются в квартире
Насекомые крайне выносливы, способны продолжительное время жить без еды, однако им требуется доступ к воде. От появления этих паразитов не застрахован никто. Они могут появиться в жилье даже у самого чистоплотного владельца. Часто насекомые приходят от соседей. Те травят тараканов, а они бегут по вентиляции, пытаясь отыскать новый дом. Иногда паразитов приносят гости. Можно случайно принести такое насекомое и самому – к примеру, из магазина.
Бороться с тараканами надо начинать сразу же, как только были замечены первые признаки их появления. Желательно выбирать в этих целях профессиональную дезинсекцию. Правильный способ уничтожения насекомых – вызов специалиста из МОСЦД, предоставляется гарантия 12 месяцев.
Некоторые люди пытаются справиться с паразитами самостоятельно, но бытовые инсектициды помогают далеко не всегда. Гораздо надежнее обратиться к людям, которые используют профессиональные средства, отсутствующие в широком доступе.
Как подготовиться к профессиональной дезинсекции
Необходимо выполнить несколько шагов:
- Уберите из помещения растения и животных.
- Накройте технику полиэтиленом, предварительно ее отключите.
- Одежду также следует убрать.
- Не лишним будет выполнить влажную уборку, пропылесосить помещение.
При обработке кухни надо убрать посуду и столовые приборы. Присутствующие там шкафчики желательно освободить. Все продукты питания надлежит убрать в холодильник. В ванной комнате рекомендуется убрать предметы личной гигиены – мыло, мочалки и зубные щетки. Обработка специалистами всего помещения займет около часа. В помещении после этого нельзя находиться еще 2 часа. Когда вы вернетесь обратно, потребуется открыть окна и проветрить комнаты. После этого надо будет выполнить влажную уборку поверхностей с помощью мыльно-содового раствора, а также все пропылесосить.
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