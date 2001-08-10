Золотое обручальное кольцо с бриллиантом: 5 популярных моделей этого сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ТОП-5 обручальных колец с алмазом в текущем сезоне

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