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Золотое обручальное кольцо с бриллиантом: 5 популярных моделей этого сезона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Золотое кольцо с инкрустацией обработанного алмаза — неизменная классика, которую предпочитали короли и королевы. Обручальное кольцо из классического красного золота в сочетании с бриллиантами свидетельствует о превосходном вкусе, высоком статусе и достатке. Самоцвет переливается тысячами граней и подчеркивает красоту драгоценного металла. Золотое обручальное кольцо с бриллиантом http://zolotoyvek.ua/ внесет в стилистичский образ разнообразие и завершит его. Купить драгоценности рекомендуем в ювелирном доме Золотой Век. Здесь представлены долговечные и качественные изделия из золота 585 пробы и со вставками настоящих бриллиантов.
ТОП-5 обручальных колец с алмазом в текущем сезоне
Мода на драгоценности меняется довольно редко. Если грамотно подобрать дизайн кольца, то оно не устареет и через десятки лет семейной жизни. Уже несколько лет остаются фаворитами молодоженов такие модели:
Минималистичные обручалки с единственным самоцветом посередине ободка. Камень инкрустируют в тело кольца без использования крапановой закрепки. Поскольку бриллиант не выступает за пределы ободка, кольцо удобно в ежедневном ношении, оно не цепляется за волосы и одежду, подходит в любой стиль и ювелирную коллекцию.
Кольцо с россыпью бриллиантов по внешней стороне. Россыпь переливающихся бриллиантов выглядит элегантно и сдержанно, такой дизайн вполне подходит в качестве универсального. Но его обычно предпочитают только невесты, а женихи выбирают более лаконичные модели.
Кольца, которые сочетают в себе белое и красное золото с самоцветами. По центру ободка комбинированные обручалки украшаются бриллиантами. Украшение выглядит аутентично и не требует дополнения в виде помолвочного кольца.
Обручалка из белого золота. Выбирайте минималистичные модели с инкрустацией одного бриллианта. Это классический дизайн, который впишется в любой стиль и понравится подавляющему большинству невест. Можете отдать предпочтение широким ободкам.
Свадебное кольцо с дорожкой бриллиантов. Выглядит украшение дорого, переливается тысячами бликов и не оставит равнодушной ни одну девушку.
При выборе аксессуара на обряд бракосочетания учитывайте не только его актуальность, но и свои предпочтения, образ жизни, стиль в одежде и внешность. Если сомневаетесь, подходит ли вам понравившаяся модель, приезжайте в ближайший шоу-рум Золотого Века для примерки. Консультанты помогут с выбором украшения по актуальности дизайна, ваших индивидуальным параметрам и размеру.
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