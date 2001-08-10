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Как быстро получить вид на жительство в Польше
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Польша – одна из стран, идеально подходящая для комфортной жизни. Именно поэтому многие граждане из других государств стремятся получить здесь вид на жительство. Его наличие открывает массу возможностей: официальное трудоустройство, обучение, пребывание без визы в других странах Шенгена. Также документ позволяет пользоваться медобслуживанием, беспрепятственно покупать и арендовать недвижимость, приобретать транспорт, брать кредиты. При желании решить вопрос с ВНЖ можно всего за 3 месяца. Для этого необходимо обратиться за помощью к специалистам. Здесь вид на жительство в Польше https://grand-company.pl/uslugi/emigratsiya/vid-na-zhitelstvo-vnzh.html помогут получить в сжатые сроки. В консалтинговой компании Grand-company.pl подготовят все необходимые бумаги, получат положительное решение инспектора, предоставят подробные консультации.
Почему лучше получать вид на жительство при содействии специалистов
Всегда можно самостоятельно попытаться получить вид на жительство. Но при этом важно понимать, что процесс может растянуться во времени. Чтобы все прошло быстро и спокойно, желательно обратиться за помощью к специалистам. Сотрудничество с профессионалами при решении этого вопроса имеет ряд преимуществ:
- они сопровождают на каждом этапе оформления вида на жительство;
- клиент в это время занимается своими делами;
- не нужно вникать в бумажную волокиту;
- можно сэкономить не только время, но и нервы.
Особую ценность имеет консультативная помощь, касающаяся оформления вида на жительство. Все тонкости процесса объясняются в деталях, чтобы разобраться в этом вопросе мог далекий от юридических аспектов человек.
Но проще всего полностью доверить всю работу специалистам. Они выполнят ее под ключ.
Кто может воспользоваться услугой
Получить профессиональную помощь при оформлении вида на жительство в Польше может практически каждый иностранец:
- не имеющий проблем с законом;
- отсутствующий в списках SIS;
- без неисполненных предписаний.
Кроме этого, услуга доступна: тем, кто учится в польском вузе на стационаре или на языковых курсах, длительностью более одного года. Получить вид на жительство могут и владельцы бизнеса на территории Польши, граждане, трудоустроенные по контракту и работающие больше трех месяцев подряд, а также лица, находящиеся в браке с местными жителями, имеющие статус жертв торговли людьми.
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