Как оформить себя директором ИП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ИП является одной из самых удобных форм бизнеса в России из-за простого бухучета и элементарной регистрации. При этом многие параметры схожи с ООО, в частности – ИП разрешено нанимать сотрудников. Логично, если сам предприниматель захочет исполнять обязанности директора.

Можно ли взять себя на работу?

По действующему законодательству, ИП не может назначить себя на должность, но может руководить компанией в своем статусе.

Бизнесменам запрещается оформление трудового договора с самим собой, поскольку предпринимательство трудовую деятельность не подразумевает по определению.

Правовые нормы для ИП:

Может нанимать работников, но не самого себя

Имеет право заполнять трудовые книжки, но не свою

Не может платить себе зарплату

Социальные гарантии предприниматель получает, оплачивая ежегодные страховые отчисления в ПФР и ФСС. Незачем повторяться и дублировать взносы с зарплаты.

Не смотря на отсутствие официальной должности, ИП может исполнять обязанности директора и возглавлять свою компанию. Иерархию подчинения предприниматель выстраивает сам. Можно нанимать сколько угодно директоров, но ответственность всегда будет лежать на предпринимателе – это особенность выбранной вами формы бизнеса.

Зачем ИП директор?

В должности директора нуждаются ООО, поскольку в организациях необходимо наличие исполнительного органа и именно оттуда пошла мания «директорства». ИП стремятся походить на крупные компании и повторяют их иерархию власти. Но, есть ситуации, в которых директор для ИП необходим:

Нетрудоспособность – в период болезней, декретного отпуска, ухода за ребенком или другим членом семьи бросать бизнес опрометчиво

При расширении бизнеса с открытием новых филиалов невозможно уследить за всеми точками одновременно

В иных проблемных ситуациях, когда самоличное руководство невозможно

Предприниматель может возложить обязанности по управлению на сотрудника в любой позиции, договорившись о прибавке к премии, либо ввести новую должность с руководящими обязанностями. На практике чаще используется понятие «временно исполняющий обязанности».

Как оформить на работу директора в ИП

Процедура приема физлица на позицию директора в ИП стандартная:

Оформление приказа

Заключение с сотрудником трудового договора

Предоставление должностной инструкции под роспись

Оформление доверенности при необходимости

Более подробно о правилах оформления сотрудников читайте тут.

Итого: ИП не может взять сам себя на работу, но может ввести директорскую должность для делегирования полномочий. Предприниматель всегда может руководить компанией в своем статусе и именно он отвечает за деятельность, даже если фирмой управляет наемный руководитель.