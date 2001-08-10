12:15, Сегодня | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как оформить себя директором ИП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ИП является одной из самых удобных форм бизнеса в России из-за простого бухучета и элементарной регистрации. При этом многие параметры схожи с ООО, в частности – ИП разрешено нанимать сотрудников. Логично, если сам предприниматель захочет исполнять обязанности директора.
Можно ли взять себя на работу?
По действующему законодательству, ИП не может назначить себя на должность, но может руководить компанией в своем статусе.
Бизнесменам запрещается оформление трудового договора с самим собой, поскольку предпринимательство трудовую деятельность не подразумевает по определению.
Правовые нормы для ИП:
- Может нанимать работников, но не самого себя
- Имеет право заполнять трудовые книжки, но не свою
- Не может платить себе зарплату
Социальные гарантии предприниматель получает, оплачивая ежегодные страховые отчисления в ПФР и ФСС. Незачем повторяться и дублировать взносы с зарплаты.
Не смотря на отсутствие официальной должности, ИП может исполнять обязанности директора и возглавлять свою компанию. Иерархию подчинения предприниматель выстраивает сам. Можно нанимать сколько угодно директоров, но ответственность всегда будет лежать на предпринимателе – это особенность выбранной вами формы бизнеса.
Зачем ИП директор?
В должности директора нуждаются ООО, поскольку в организациях необходимо наличие исполнительного органа и именно оттуда пошла мания «директорства». ИП стремятся походить на крупные компании и повторяют их иерархию власти. Но, есть ситуации, в которых директор для ИП необходим:
- Нетрудоспособность – в период болезней, декретного отпуска, ухода за ребенком или другим членом семьи бросать бизнес опрометчиво
- При расширении бизнеса с открытием новых филиалов невозможно уследить за всеми точками одновременно
- В иных проблемных ситуациях, когда самоличное руководство невозможно
Предприниматель может возложить обязанности по управлению на сотрудника в любой позиции, договорившись о прибавке к премии, либо ввести новую должность с руководящими обязанностями. На практике чаще используется понятие «временно исполняющий обязанности».
Как оформить на работу директора в ИП
Процедура приема физлица на позицию директора в ИП стандартная:
- Оформление приказа
- Заключение с сотрудником трудового договора
- Предоставление должностной инструкции под роспись
- Оформление доверенности при необходимости
Более подробно о правилах оформления сотрудников читайте тут.
Итого: ИП не может взять сам себя на работу, но может ввести директорскую должность для делегирования полномочий. Предприниматель всегда может руководить компанией в своем статусе и именно он отвечает за деятельность, даже если фирмой управляет наемный руководитель.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
09:21 Сегодня Карта сахалинца заменит школьникам Южно-Сахалинска проездной, пропуск в школу и даст скидку в буфете
09:22 Сегодня 7569 тысяч тонн угля добыли шахтеры Сахалина с начала года
12:09 Сегодня В Южно-Сахалинске активно штрафуют нарушителей правил благоустройства
- 12:10 Сегодня Люстра в детскую – безопасность и комфорт
10:36 20 Августа Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
14:42 20 Августа В Южно-Сахалинске почтили память Игоря Фархутдинова и его коллег
14:25 20 Августа В Южно-Сахалинске 21 августа закроют сквозной проезд через улицу Крайнюю
08:50 20 Августа Аэрофлот снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для дальневосточников
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Выбор редакции
- 16:52 25 Августа Сахалинец завоевал бронзу на чемпионате Европы
- 13:09 25 Августа В сахалинском зоопарке поселилась свиноносая носатая змея
- 09:33 25 Августа Сахалинцы присядут 1800 раз на "Горном воздухе"
- 09:07 24 Августа Лауреаты международных конкурсов из Москвы сыграют для сахалинцев на дудуке, саксофоне и органе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?