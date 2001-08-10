В каком случае актуально банкротство физических лиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня наблюдается много случаев, когда обычные люди или физические лица-предприниматели не справляются с взятыми на себя долговыми обязательствами. Соответственно, они не могут погасить возникнувшую задолженность перед разными кредиторами. Для многих такая кабала становится просто невыносимой. Люди ищут возможные пути решения проблемы.

В отдельных ситуациях избавиться от долгов помогает процедура под названием банкротство физических лиц, подробнее с проведением которой можно ознакомиться на сайте юридического центра. При необходимости вы можете воспользоваться возможностью заказать данную услугу.

Процедура банкротства физических лиц возможна при выполнении следующих условий:

долг превышает 500 тысяч рублей;

если должник соответствует критериям неплатежеспособности.

Дела о банкротстве физических лиц рассматривает арбитражный суд, учитывая все обстоятельства сложившейся ситуации, принимая во внимание предоставленные документы. Чтобы начать процедуру, необходимо собрать комплект бумаг, на основании которых и принимается решение.

Процедура банкротства проводится в несколько этапов:

Сбор необходимых документов, свидетельствующих о наличии у человека задолженности с пояснением причин, условий ее возникновения, другой документации из перечня, который может вам предоставить юридическая компания. Составление и подача заявления для признания физического лица банкротом, уведомление кредиторов о намерении подать такое заявление. Заявление должника направляется в суд, где происходит рассмотрение дела согласно установленному законодательством порядку. Признание физического лица банкротом.

Дальше предлагается несколько вариантов решения проблемы, в том числе, реструктуризация задолженности на срок до трех лет при условии, что должник сможет ее погашать. Возможна реализация имущества или списание всех долгов, если будет доказано, что доходы банкрота значительно меньше ежемесячных платежей. При этом прекращается начисление любых штрафов и неустоек. В любом случае при возникновении непосильной сумы долга вам стоит посоветоваться с юристами и принять решение, стоит ли начинать процедуру своего банкротства. Рекомендуется сразу ознакомиться с тем, какие вас ожидают последствия. Они могут быть самые разные. Например, вам нельзя будет какое-то время посещать другие страны.