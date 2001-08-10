Аренда авто в Минске без водителя – популярная услуга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аренда транспортного средства значительно упрощает жизнь современного человека. Данная услуга обеспечивает свободное и комфортное передвижение по городу, позволяет решить множество задач. Взятие напрокат автомобиля может стать настоящим спасением для путешественников, организаторов массовых мероприятий, людей, не имеющих личной машины и т.д.
Аренда авто с IS-CAR
Аренда авто в Минске без водителя https://is-car.by/ предлагается по хорошей цене. Это предложение позволяет клиенту лично распоряжаться транспортным средством, подобрать оптимальную модель для самостоятельного передвижения или семейной поездки. Есть возможность выезда за рубеж на арендованном автомобиле. При необходимости можно рассчитывать на круглосуточную техническую поддержку. В автопарке IS-CAR представлены различные модели автомобилей эконом, среднего класса, внедорожники и микроавтобусы.
Популярные варианты:
- Аренда транспорта экономкласса. Это услуга, которая позволит минимизировать затраты на передвижении по городу и за его пределами. Автомобиль можно взять на сутки, неделю, месяц.
- Аренда транспорта среднего класса. Обеспечивает комфортное передвижение на хорошем автомобиле. Услуга предлагается по оптимальной цене. Авто можно получить в свое распоряжение на срок от одного дня до месяца.
- Взятие напрокат джипа и внедорожника. Позволяет разместить большее количество пассажиров для семейной поездки или переезда. Сроки аренды: сутки, неделя, месяц.
- Аренда микроавтобуса. Предоставляет возможность организовать путешествие большой компании, проведение массового или торжественного мероприятия. Вы можете встретить гостей из других стран в аэропорту и т.д. Также есть услуга личного водителя с большим опытом вождения и прекрасно ориентирующегося по городу. Автомобиль предоставляется на сутки, неделю, месяц.
Для жителей Беларуси компания предоставляет возможность поездки за границу на арендованном авто. IS-CAR предлагает выгодную систему скидок при длительном прокате автомобиля, что порадует каждого клиента. Аренда авто в Минске обеспечит комфорт, высокое качество обслуживания, подарит массу положительных эмоций жителям Минска и гостям столицы. При возникновении вопросов относительно получения услуги обращайтесь к менеджерам компании. Они вам помогут подобрать автомобиль, который идеально подойдет для ваших целей использования.
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