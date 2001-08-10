Люстра в детскую – безопасность и комфорт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Детская – буквально отдельный мир с собственной экосистемой, порядками и устоями. Для того, чтобы правильно обустроить такую комнату, придется потратить не один день и это только на планировку. В интернете сотни доступных материалов от психологов на тему того, какой должна быть обстановка вокруг ребенка для его благополучного и счастливого развития. Многие не предают этому фактору большое значение, но польза все же есть. Человек может не до конца это осознавать, но цвета и оттенки очень сильно влияют на настроение. Некоторые палитры настраивают на творчество, другие помогают сосредоточиться. И это не просто слова, а факты, подтвержденные исследованиями. От освещения в данном вопросе также очень многое зависит.
Особенности выбора
Какой именно должна быть люстра в детскую, зависит от множества параметров, в том числе потребностей и вкусов того, кто в этом помещении будет находиться большую часть времени. Конечно если речь заходит о младенце, спросить его мнения не получится, а вот в более осознанном возрасте важно предоставить ребенку самостоятельный выбор хотя бы из уже заранее подготовленных и подходящих вариантов. Параметры выбора:
- Безопасность – физическая и экологическая. Это значит, что светильник должен быть надежным, легким, созданным из определенных материалов без вредных примесей. Подвесные люстры в данном случае не подходят уже потому, что в процессе активной игры ребенок может задеть свисающий плафон и пострадать. Поэтому подбирают плоские модели у самого потолка.
- Стилизация – очевидно, что огромная люстра из хрусталя совершенно точно не подойдет для детской комнаты. Важно выбрать модель, которая будет актуальна для имеющегося интерьера. Тут важен подбор формы, цветов, декоративных элементов.
- Технические характеристики – динамика света, насыщенность, тон, все эти параметры важны для разного времени суток. Особенно актуально обеспечить хорошую освещенность в вечернее время.
Детский организм формируется, в процессе учебы особая нагрузка оказывается на глаза. Если освещение будет избыточным или недостаточным, это может вызвать проблемы со здоровьем.
Важность освещения для настроения
Мало кто придает этому фактору серьезное значение, а ведь от окружения напрямую зависит настроение детей. Хорошему самочувствию способствует мягкий, рассеянный свет. Также важно обеспечить комнату естественным дневным освещением. Одной только люстры будет недостаточно, очень часто система освещения детской комнаты – это комбинация из нескольких типов светильников.
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