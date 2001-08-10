Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профессиональные сыротёрки - интересная идея для предприятий общепита

Приобретение промышленной сыротёрки - очень выгодное вложение средств в ваш бизнес. Ведь с помощью такого агрегата можно с невероятной скоростью натереть самые разные сорта сыров в больших объёмах. А это позволит улучшить качество готовых блюд и повысит производительность труда на кухне вашего кафе, ресторана или столовой.

Конструктивные особенности

Промышленная сыротёрка представляет собой малогабаритное устройство с простым управлением. Рабочий процесс настолько автоматизирован, что повар должен лишь загрузить продукцию в агрегат и нажать на расположенную на передней панели кнопку, - всё остальное будет сделано без его участия.

Профессиональные электросыротёрки подразделяются на 2 группы: для обработки сыров или твёрдых, или мягких. Следует помнить: аппараты, предназначенные для измельчения твёрдых сортов, нельзя использовать для работы с мягкими сырами.

В число основных элементов аппарата входят: электропривод, загрузочный бункер, тёрка или режущий диск, чаша для приёма измельчённого сыра. Корпус обычно выполняется из прочнейшей нержавеющей стали, а разделочные диски (тёрки) - из анодированного алюминия. Сыротёрка абсолютно безопасна в использовании, поскольку все режущие детали помещены внутрь корпуса.

Наклон на 30° поверхности разделочного диска обеспечивает высокое качество обработки продукта, превращая сыр буквально в пыль и не оставляя целым ни малейшего кусочка. Круговое вращение зубчатого вала обеспечивает получение не только однородной сырной массы, но и тщательный помол сухарей, орехов, шоколада, моркови, чипсов.

Удобные и простые в эксплуатации, эти агрегаты помогут персоналу профессиональной кухни быстро приготовить сырные супы, запеканки, рулеты, пироги, салаты, соусы и ещё добрую сотню не менее вкусных блюд. Непременно закажите такой агрегат, если вы хотите повысить рентабельность своего заведения!

Основные преимущества

Использование промышленной сыротёрки - сплошные плюсы для любых предприятий общепита. С помощью этого оборудования можно:

Существенно сократить трудозатраты, поскольку процесс измельчения продуктов максимально автоматизирован. Сэкономить много рабочего времени, благодаря высокой производительности агрегата. За счёт конструктивных особенностей устройства получать на выходе готовую продукцию совершенно без отходов. Легко и просто обслужить аппарат по окончании работы.

Многие модели данного оборудования, выпущенные широко известными производителями Apach, Fama, Sirman, Liloma, Fimar, оснащены мощным двигателем, имеют специальные модули-предохранители от коротких замыканий и надёжно защищены от перегрузок. Поэтому современные сыротёрки отличаются высокой производительностью и эксплуатационной долговечностью.

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Источник https://ooopht.ru/syroterki.html