Профессиональные сыротёрки - интересная идея для предприятий общепита
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Профессиональные сыротёрки - интересная идея для предприятий общепита
Приобретение промышленной сыротёрки - очень выгодное вложение средств в ваш бизнес. Ведь с помощью такого агрегата можно с невероятной скоростью натереть самые разные сорта сыров в больших объёмах. А это позволит улучшить качество готовых блюд и повысит производительность труда на кухне вашего кафе, ресторана или столовой.
Конструктивные особенности
Промышленная сыротёрка представляет собой малогабаритное устройство с простым управлением. Рабочий процесс настолько автоматизирован, что повар должен лишь загрузить продукцию в агрегат и нажать на расположенную на передней панели кнопку, - всё остальное будет сделано без его участия.
Профессиональные электросыротёрки подразделяются на 2 группы: для обработки сыров или твёрдых, или мягких. Следует помнить: аппараты, предназначенные для измельчения твёрдых сортов, нельзя использовать для работы с мягкими сырами.
В число основных элементов аппарата входят: электропривод, загрузочный бункер, тёрка или режущий диск, чаша для приёма измельчённого сыра. Корпус обычно выполняется из прочнейшей нержавеющей стали, а разделочные диски (тёрки) - из анодированного алюминия. Сыротёрка абсолютно безопасна в использовании, поскольку все режущие детали помещены внутрь корпуса.
Наклон на 30° поверхности разделочного диска обеспечивает высокое качество обработки продукта, превращая сыр буквально в пыль и не оставляя целым ни малейшего кусочка. Круговое вращение зубчатого вала обеспечивает получение не только однородной сырной массы, но и тщательный помол сухарей, орехов, шоколада, моркови, чипсов.
Удобные и простые в эксплуатации, эти агрегаты помогут персоналу профессиональной кухни быстро приготовить сырные супы, запеканки, рулеты, пироги, салаты, соусы и ещё добрую сотню не менее вкусных блюд. Непременно закажите такой агрегат, если вы хотите повысить рентабельность своего заведения!
Основные преимущества
Использование промышленной сыротёрки - сплошные плюсы для любых предприятий общепита. С помощью этого оборудования можно:
- Существенно сократить трудозатраты, поскольку процесс измельчения продуктов максимально автоматизирован.
- Сэкономить много рабочего времени, благодаря высокой производительности агрегата.
- За счёт конструктивных особенностей устройства получать на выходе готовую продукцию совершенно без отходов.
- Легко и просто обслужить аппарат по окончании работы.
Многие модели данного оборудования, выпущенные широко известными производителями Apach, Fama, Sirman, Liloma, Fimar, оснащены мощным двигателем, имеют специальные модули-предохранители от коротких замыканий и надёжно защищены от перегрузок. Поэтому современные сыротёрки отличаются высокой производительностью и эксплуатационной долговечностью.
В магазине «Петрохладотехника» брендовые измельчители сыров представлены в широком ассортименте. Заходите и выбирайте!
Источник https://ooopht.ru/syroterki.html
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