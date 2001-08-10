Преимущества использования топливных карт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Топливные карты являются отличным способом хранения информации и средств для заправки. Их используют физические и юридические лица для оптимизации затрат на покупку топлива.

Топливные карты представляют собой практичный и эффективный инструмент оплаты различных видов горючего на заправочных станциях. Они являются прекрасным решением как для обычных автолюбителей, так и для организаций, активно практикующих услуги перевозки или доставки.

Преимущества пользования топливными картами

При оформлении услуги у пользователя появляется электронный кошелек и личный кабинет, в котором можно контролировать расходы, обозначать для себя качество обслуживания, узнавать остаток на счету. В аккаунте хранится вся информация и история заправок, точное время осуществления покупки горючего и т.п. Если интересно, то подробнее о топливных картах можно узнать на сайте. Они представляют собой отличный способ решения проблемы отчетности, которую должен предоставить водитель предприятию. Это исключает бумажную волокиту с расчетами и отчетом в бухгалтерии. С помощью топливных карт руководитель может контролировать работу подчиненного дистанционно, корректировать расходы на покупку топлива.

Основные преимущества приобретения:

возможность контроля расходов и экономия на топливе до 30%;

система скидок и акций;

предоставление компанией полного отчета для бухгалтерии и налоговой;

сокращение вариантов ошибок по причине человеческого фактора (потеря чека, некомпетентная работа сотрудника заправки и т.д.);

личный менеджер и круглосуточная поддержка пользователя;

контроль целевых расходов, возможность управления ими без обналичивания;

оптимизация рабочего процесса в случае корпоративного использования.

Топливные карты значительно упрощают многие моменты. Они делают более простым работу персонала компании, выступающей в качестве клиента, работников заправочных пунктов, оптимизируют процесс оплаты и дальнейшей отчетности водителя, избавляя его от заполнения и предоставления тех или иных бумаг. Топливные карты позволяют контролировать финансовые затраты на обслуживание транспорта, нередко даже экономят денежные средства. Владелец компании будет уверен в том, что работник не сможет присвоить неизрасходованное горючее себе.

Приобретение топливной карты – шаг вперед для физического или юридического лица.