Стальные трубы в изоляции. Преимущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пенополиуретан на сегодняшний день признан лучшим теплоизоляционным материалом. ППУ повышает эффективность использования энергетических ресурсов, износостойкий легкий материал, который обладает отличной адгезией.

При укладке труб ППУ ПЭ в грунт не требуется прокладка защитных колодцев или коробов: защитная оболочка защищает конструкцию от коррозии. В качестве изолирующего слоя используется вспененный полиуретан, материал, который обеспечивает защиту транспортируемых сред от колебаний температуры, а магистраль от механических воздействий. Широкий ассортимент продукции отечественных заводов ППУ труб позволяет реализовать проект любой сложности в короткие сроки. Заказ, оформленный на сайте завода изготовителя избавит вас от переплаты торгующим компаниям и гарантирует поставку заказа в полном объеме в кратчайшие сроки. Если у вас возникли вопросы в момент формирования заказа, с вами свяжется специалист и поможет определиться с видами продукции, количеством и оговорит условия доставки.

Трубы ППУ

Готовая труба в заводской предустановленной изоляции выглядит как монолитная конструкция, однако в разрезе это:

Стальная труба. Основная несущая труба, по которой происходит транспортировка жидкой или газообразной среды.

Изоляционный слой. Выполнен из вспененного полиуретана, наносится напылением. Толщина этого слоя зависит от требований заказчика, условий использования трубы — чем толще слой, тем большую защиту получает содержимое трубопровода.

Внешняя защитная оболочка. При изготовлении используется плотный полиэтилен или оцинкованная сталь.

Выбор материала защитного слоя обусловлен средой монтажа — полиэтилен используется для подземной бесканальной прокладки, трубы в оцинковке используются в наземной сборке тепломагистралей.

В производстве применяется метод «заливки»: стальная труба помещается в защитный кожух, образовавшееся между ними пространство заполняется пенополиуретаном. В результате с конвейера выходит конструкция, которая в течение длительного времени способна доставлять жидкую или газообразную среду без потерь заданных характеристик. Изолирующий слой способен обеспечить не только минимальные теплопотери, но и защиту трубопровода от механических повреждений, воздействий агрессивных сред.

Преимущества и сферы применения

Использование ППУ труб позволит сократить затраты на обслуживание трубопровода. При изготовлении труб используется только высококачественное сырье, экономия достигается за счет безаварийной службы весь срок эксплуатации. По средним оценкам специалистов это более 30 лет. Использование системы оперативного дистанционного контроля (СОДК), в случае появления поломки, позволит в короткий срок обнаружить и устранить дефект.

Цена трубы в ППУ изоляции складывается из следующих параметров:

ГОСТа и марки стали несущей стальной трубы;

Толщины стенки и диаметра стальной трубы;

Типа оболочки;

Типа изоляции.

Экономичность эксплуатации не единственный плюс труб в заводской теплоизоляционной оболочке, завоевавших рынок.

Трубы ППУ нашли применение в сборке всех видов коммуникаций к жилым комплексам, объектам социального значения, медучреждениям, спортивным объектам. Стальные трубы, изготовленные согласно установленным ГОСТам, используются для монтажа нефтепроводов, газопроводов. Продукцию отечественных заводов используют в наземной и подземной прокладке.

Заводы, выпускающие ППУ трубы, предлагают заказчикам сопутствующие фасонные изделия. Такой подход экономит время и гарантирует идеальное сопряжение всех деталей трубопровода.

Низкий коэффициент теплоотдачи. Потери тепла при транспортировке горячей воды составляют всего 2%. Такой уровень теплоизоляции особенно актуален в регионах с высокими перепадами температур.

Безаварийная служба на протяжении всего срока эксплуатации, более 30 лет. По требованию заказчика трубы ППУ комплектуются СОДК (система оперативного дистанционного контроля). Это позволяет определить место поломки, устранить дефект в короткий срок.

Вспененный полиуретан и защитная оболочка снижают риск возникновения коррозии.

Использование предизолированных труб и фасонных элементов в ППУ изоляции экономят ваши средства и время. Заказ труб в заводской изоляции, оформленный непосредственно производителю, избавит вас от общения с продающими компаниями, транспортных расходов и длительного ожидания доставки.