Признаки качественного моторного масла
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Без чего авто не будет работать стабильно? Тут много факторов, и качественное моторное масло – в числе основных, потому что оно смазывает все движущиеся детали двигателя и снижает силу трения, а также существенно продлевает срок службы ДВС, защищает его от коррозии и ослабляет механические нагрузки.
Если решили купить моторное масло, то экономить не стоит: это выльется в дорогостоящий ремонт мотора, а в особо запущенных случаях придется заказывать новый двигатель или искать более-менее приемлемый б/у вариант на разборках. К этим расходам добавятся затраты на услуги автосервиса и другие издержки. И где тут выгода?
Как выбрать хорошее моторное масло?
Ничего сложного в поиске масла с оптимальными параметрами нет. Нужно лишь учесть несколько важных критериев:
- Упаковка/тара и этикетка. Любая компания-производитель моторного масла делает все для того, чтобы защитить свою продукцию от подделок. Помогают в этом уникальные этикетки и тара. Увидели в интернет-магазине моторное масло по подозрительно низкой цене? Зайдите на сайт производителя и сравните этикетки.
- Стоимость. Всегда сравнивайте цену в магазине со стоимостью, рекомендованной производителем. Любые «перекосы» в сторону удешевления или удорожания – повод насторожиться. Возможно, вам предлагают дешевую (или не очень) подделку, которая быстро уничтожит двигатель автомобиля.
- Цвет. Чем меньше у моторного масла посторонних примесей, тем красивее у него цвет. Признак качественного масла – светлый янтарный цвет. А если предлагают продукцию темного цвета или со взвесями, то перед вами подделка, изготовленная без соблюдения технологических процессов.
Что еще поможет купить масло нормального качества?
Несколько простых тестов:
- Холодный тест. Позволяет проверить вязкость и текучесть моторного масла. При плюсовой температуре эти параметры не измерить, но если заморозить масло до -20 или -30 градусов, то будет понятно, какой перед вами продукт – оригинальный или подделка.
- Капельный тест. Показывает, есть ли в масле примеси. Возьмите белый лист бумаги и нанести на него несколько капель масла. Дальше посмотрите, как оно будет стекать. Если след темный и в нем есть вкрапления, то откажитесь от покупки.
- Тест со стеклом. Указывает на наличие в масле взвесей. На небольшое стекло нужно нанести пару капель масла и растереть. В идеале никаких звуков быть не должно. А если масло при растирании «скрипит», то его качество оставляет желать лучшего.
Чтобы не залить в свой двигатель плохое масло, покупать его нужно только в проверенных местах. Например, магазин автозапчастей mg.by предлагает моторные масла и технические жидкости от проверенных производителей и следит за качеством продукции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
09:33 Сегодня Сахалинцы присядут 1800 раз на "Горном воздухе"
- 11:54 Сегодня Признаки качественного моторного масла
15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
15:37 18 Августа У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
11:54 19 Августа На Сахалине вор зашел в служебное помещение и вынес дамскую сумочку
10:36 20 Августа Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня Сахалинцы присядут 1800 раз на "Горном воздухе"
- 09:07 Вчера Лауреаты международных конкурсов из Москвы сыграют для сахалинцев на дудуке, саксофоне и органе
- 10:36 20 Августа Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
- 15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?