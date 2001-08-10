Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Без чего авто не будет работать стабильно? Тут много факторов, и качественное моторное масло – в числе основных, потому что оно смазывает все движущиеся детали двигателя и снижает силу трения, а также существенно продлевает срок службы ДВС, защищает его от коррозии и ослабляет механические нагрузки.

Если решили купить моторное масло, то экономить не стоит: это выльется в дорогостоящий ремонт мотора, а в особо запущенных случаях придется заказывать новый двигатель или искать более-менее приемлемый б/у вариант на разборках. К этим расходам добавятся затраты на услуги автосервиса и другие издержки. И где тут выгода?

Как выбрать хорошее моторное масло?

Ничего сложного в поиске масла с оптимальными параметрами нет. Нужно лишь учесть несколько важных критериев:

Упаковка/тара и этикетка. Любая компания-производитель моторного масла делает все для того, чтобы защитить свою продукцию от подделок. Помогают в этом уникальные этикетки и тара. Увидели в интернет-магазине моторное масло по подозрительно низкой цене? Зайдите на сайт производителя и сравните этикетки. Стоимость. Всегда сравнивайте цену в магазине со стоимостью, рекомендованной производителем. Любые «перекосы» в сторону удешевления или удорожания – повод насторожиться. Возможно, вам предлагают дешевую (или не очень) подделку, которая быстро уничтожит двигатель автомобиля. Цвет. Чем меньше у моторного масла посторонних примесей, тем красивее у него цвет. Признак качественного масла – светлый янтарный цвет. А если предлагают продукцию темного цвета или со взвесями, то перед вами подделка, изготовленная без соблюдения технологических процессов.

Что еще поможет купить масло нормального качества?

Несколько простых тестов:

Холодный тест. Позволяет проверить вязкость и текучесть моторного масла. При плюсовой температуре эти параметры не измерить, но если заморозить масло до -20 или -30 градусов, то будет понятно, какой перед вами продукт – оригинальный или подделка.

Капельный тест. Показывает, есть ли в масле примеси. Возьмите белый лист бумаги и нанести на него несколько капель масла. Дальше посмотрите, как оно будет стекать. Если след темный и в нем есть вкрапления, то откажитесь от покупки.

Тест со стеклом. Указывает на наличие в масле взвесей. На небольшое стекло нужно нанести пару капель масла и растереть. В идеале никаких звуков быть не должно. А если масло при растирании «скрипит», то его качество оставляет желать лучшего.



Чтобы не залить в свой двигатель плохое масло, покупать его нужно только в проверенных местах. Например, магазин автозапчастей mg.by предлагает моторные масла и технические жидкости от проверенных производителей и следит за качеством продукции.