Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итак, куда лучше поехать на отдых – в Турцию или в Египет? Сейчас мы рассмотрим более 20 важных пунктов, которые помогут Вам сделать правильный выбор.

Автору статьи больше понравился Египет, но обо всем по порядку.

Какие особенности есть в Турции:

Обычно путевка в Турцию стоит дешевле, чем в Египет (хотя в 2000-х годах было наоборот). Опять же, это утверждение является верным, если смотреть одинаковые «по звездности» отели. Например, путевка в Турцию на двоих стоит около 33000 рублей за двоих, если лететь из Москвы. В Египет – 54250 рублей. В обоих случаях речь идет об 1 неделе отдыха. Иногда появляются и более выгодные варианты. Посмотреть их можно, например, на этом сайте с турами в Турцию из Москвы.

По мнению некоторых туристов, питание в турецких гостиницах более качественное и разнообразное, чем в египетских. Опять же, все это зависит от кухни в каждой конкретной гостинице.

В Турции есть большой берег Средиземного моря. Здесь вы найдете и галечные, и песчаные пляжи.

Также стоит отметить, что в Турции очень комфортные отели с хорошей отделкой, даже если это «3 звезды». В Египте «трехзвездник» будет немного похуже. Опять же, здесь не угадаешь. Возможна и обратная ситуация.

Где лучше отдыхать, в Турции или в Египте? Учтите, что в первой стране очень много людей, особенно среди обслуживающего персонала, знает русский язык, как минимум, на самом базовом уровне.

Также важно упомянуть экскурсии. В Турции есть много экскурсий. Например, плавание на корабле и купание в скалистых бухтах. В Египте таких видов и скалистых берегов попросту нет. Одна из самых лучших экскурсий – это Памуккале. Речь идет о белых «ванночках» с теплой водой, которые являются природными образованиями на склонах нескольких гор. Подобных вещей нигде в мире больше нет. Смотрится это просто потрясающе.

Время полета из Москвы в Анталию, например, займет около 3 – 3,5 часов. До Курорта «Шарм Эль Шейх», в Египте, лететь придется 4-5 часов.

На большинстве пляжей в Турции лежит галька. НА многих курортах при этом есть песчаные пляжи. При этом в Египте есть только песчаные пляжи. Так что, если Вы любите именно гальку, то лучше выбрать Турцию. Можно выбрать курорты Анталия, Алания или Сиде.

Где лучше отдыхать – в Турции или всё-таки в Египте?

Есть несколько особенностей Египта: