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Где лучше отдыхать, в Египте или Турции?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итак, куда лучше поехать на отдых – в Турцию или в Египет? Сейчас мы рассмотрим более 20 важных пунктов, которые помогут Вам сделать правильный выбор.
Автору статьи больше понравился Египет, но обо всем по порядку.
Какие особенности есть в Турции:
- Обычно путевка в Турцию стоит дешевле, чем в Египет (хотя в 2000-х годах было наоборот). Опять же, это утверждение является верным, если смотреть одинаковые «по звездности» отели. Например, путевка в Турцию на двоих стоит около 33000 рублей за двоих, если лететь из Москвы. В Египет – 54250 рублей. В обоих случаях речь идет об 1 неделе отдыха. Иногда появляются и более выгодные варианты. Посмотреть их можно, например, на этом сайте с турами в Турцию из Москвы.
- По мнению некоторых туристов, питание в турецких гостиницах более качественное и разнообразное, чем в египетских. Опять же, все это зависит от кухни в каждой конкретной гостинице.
- В Турции есть большой берег Средиземного моря. Здесь вы найдете и галечные, и песчаные пляжи.
- Также стоит отметить, что в Турции очень комфортные отели с хорошей отделкой, даже если это «3 звезды». В Египте «трехзвездник» будет немного похуже. Опять же, здесь не угадаешь. Возможна и обратная ситуация.
- Где лучше отдыхать, в Турции или в Египте? Учтите, что в первой стране очень много людей, особенно среди обслуживающего персонала, знает русский язык, как минимум, на самом базовом уровне.
- Также важно упомянуть экскурсии. В Турции есть много экскурсий. Например, плавание на корабле и купание в скалистых бухтах. В Египте таких видов и скалистых берегов попросту нет. Одна из самых лучших экскурсий – это Памуккале. Речь идет о белых «ванночках» с теплой водой, которые являются природными образованиями на склонах нескольких гор. Подобных вещей нигде в мире больше нет. Смотрится это просто потрясающе.
- Время полета из Москвы в Анталию, например, займет около 3 – 3,5 часов. До Курорта «Шарм Эль Шейх», в Египте, лететь придется 4-5 часов.
- На большинстве пляжей в Турции лежит галька. НА многих курортах при этом есть песчаные пляжи. При этом в Египте есть только песчаные пляжи. Так что, если Вы любите именно гальку, то лучше выбрать Турцию. Можно выбрать курорты Анталия, Алания или Сиде.
Где лучше отдыхать – в Турции или всё-таки в Египте?
Есть несколько особенностей Египта:
- В Египте есть возможность заняться «снорклингом». Речь идет о плавании с маской и с трубкой возле коралловых рифов. Вы увидите необычайно яркое многообразие подводного мира. Найти коралловые рифы можно возле многих отелей. Также Вы можете заказать себе однодневную экскурсию на корабле, который доставит Вас к самым экзотическим рифам.
- Вообще, если Вы захотите, том сможете пройти краткое обучение и получить сертификат дайвера, а затем – отправиться на дайвинг на яхте. Так вы получите особо яркие впечатления от созерцания подводного мира. Конечно, ничего подобного в Турции Вы не найдете.
- Также, путешествуя по Египту, вы можете отправиться на экскурсию в настоящую пустыню на несколько часов. Пустынные виды – нечто потрясающее.
- В Египте вы можете также посмотреть на древние пирамиды и совершить прогулку по Каиру.
- Цены в ресторанах и кафе одинаковы в обеих рассматриваемых странах. Стоимость экскурсий – тоже весьма похожая (конечно, если не сравнивать трехдневный круиз на яхте в Египте с однодневной экскурсией в Турции).
- Еще один огромный плюс Египта состоит в том, что в нем стоит теплая погода даже зимой. В Турции – намного холоднее.
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