Продвижение в Тик Ток: азы, лайфхаки, нюансы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Казалось бы, совсем недавно лучшим советом для того, кто хочет выйти в публичное поле со своим товаром или услугой, была рекомендация зарегистрироваться в Instagram, купить подписчиков и заказать накрутку лайков. Но эти времена безвозвратно ушли: сейчас лучший способ продвинуть своё предложение — разместить его в TikTok. По некоторым статистическим данным, реклама в Тик Ток увеличивает продажи до 400%. Кроме того, алгоритм этой соцсети дает возможность быстро прославиться, а в наше время славу легко монетизировать. Не стоит упускать такую хорошую возможность, поэтому внимательно читайте эту статью. Мы расскажем, как продвигаться в Тик Ток: какой контент нужно создавать, как привлекать к себе внимание и как использовать свою славу на благо. И конечно, расскажем про накрутку: каких подписчиков в Тик Ток купить, а каких — лучше не трогать.

Как работает алгоритм?

Алгоритм Тик Ток несколько отличается от того, к чему мы привыкли за годы пользования социальными сетями. Например, в Facebook есть четкое разделение между коммерческими и личными страницами. Если человек публикует новость на личной странице, её могут увидеть почти все его друзья, если, конечно, их ленты не раздуты до немыслимых объемов подписками на малознакомых людей и бренды.

Если же новость опубликована на публичной странице, то она попадет в ньюсфиды ограниченного числа людей. А всё почему? Facebook осознает свою силу и хочет получить за свою работу вознаграждение. Фактически все бренды и организации сталкиваются нос к носу с проблемой: хочешь, чтобы тебя видели — плати.

Кто-то смиряется и платит. Послушайте любой курс по продвижению в Facebook или Instagram (у соцсетей один владелец и схожая работа алгоритмов): все в голос говорят, что каждый пост нужно продвигать хотя бы на 100-200 рублей, чтобы от постинга вообще был какой-то эффект. Чтобы купить подписчиков, здесь придется заплатить немалую сумму, при этом заплатить ещё и 20% НДС сверху. Это не Тик Ток, в котором накрутка происходит органически.

Другие открыто воюют с Facebook. Например, британский бренд органической косметики Lush отказался от ведения страницы в Facebook. Имея огромную фан-базу, бренд не считает нужным платить за то, чтобы не потерять связь со своими фолловерами. Компания выпустила официальное заявление пару лет назад, предложив своим покупателям по всем вопросам писать на почту. Новости о продуктах можно узнать на сайте компании или в газете, которая выдается в корнерах Lush. Кому надо, те и без Facebook узнают о них. А тратить деньги на то, чтобы купить подписчиков, которые и без того фанаты бренда кажется компании бредом.

У Тик Тока совершенно другой алгоритм. Здесь недостаточно только купить подписчиков или заказать накрутку лайков. Вот какие отличия TikTok влюбляют в него с первого взгляда:

Самое главное — просмотры. Мы привыкли к тому, что самое главное — это лайки и подписчики. Все силы блогеров в Instagram брошены на то, чтобы привлечь и удержать подписчиков. В Тик Токе никому неизвестный аккаунт может стать всемирно известным за считанные дни, не используя серые схемы накрутки. Самые крутые аккаунты — те, у которых больше всего просмотров. Подписчиков в Тик Ток можно купить и в некоторых случаях это даже нужно сделать, чтобы дать своей странице небольшое ускорение на старте, но поможет ли это сделать из вас второго Хэби Лейма? Вряд ли, если вы не будете заботиться о контенте и следить за количеством просмотров ваших роликов. Контент рулит. Без хорошего материала сделать из профиля конфетку не получится. Настоящая накрутка подписчиков в Тик Ток — это накрутка с помощью качественного контента. Он здесь настолько ценен, что тиктокеры гоняются за успешными идеями друг друга и повторяют их без устали. Доходит до смешного: можно листать ленту в поисках чего-то интересного и безуспешно пытаться не попасть на заевший трек — он будет повсюду, если он сейчас в тренде. Кажется, что Тиктокеры готовы на всё, чтобы купить внимание своих подписчиков в Тик Ток, даже на участие в глупых челленджах. Геолокация — наше всё. Хотите вы этого или нет, но TikTok — это соцсеть с сильной привязкой к месту действия. Чтобы покорить весь мир нужно сначала купить внимание соседей. Быстрая накрутка подписчиков в Тик Ток начинается тогда, когда те, кто находится рядом с вами начинают неистово лайкать ваши креативные посты. При этом те, кто подписан на них и видят ваши посты в своей ленте, тоже должны поставить лайк или как-то отреагировать на ролик. Это покажет соцсети, что ваши истории крутые не только на местечковом уровне. Поэтому не пытайтесь делать видео на редком языке или с узкоспециализированной тематикой: только зря потратите время. Купить подписчиков в Тик Ток и любовь аудитории проще всего, показав им, что вы близки им по духу.





Какой контент популярен в Тик Ток

Теперь вы знаете, как работает алгоритм этой видеоплатформы. Просмотры здесь можно набрать, не имея большого числа подписчиков. Попасть легче всего в ленты тех, кто рядом. А самый главный ингредиент успеха — контент. Давайте поговорим про него. В конце концов, купить подписчиков в Тик Ток, как и в других социальных сетях, можно в первую очередь контентом.

Каким должен быть контент, чтобы алгоритм посчитал его привлекательным и «пропушил» на большую аудиторию и сам сделал ему накрутку?

Вот несколько секретов:

Видео должны быть «залипательными». Чем дольше пользователь смотрит ролик, тем выше его ранжирует алгоритм. Замечали, как некоторые Тиктокеры специально тянут время, задавая наводящие вопросы в начале видео? Всё потому, что им важно, как долго люди держат внимание. Высший пилотаж — сделать минутное видео, которое посмотрят от начала и до конца. Поэтому любые списки, подборки идеальны для того, чтобы сделать ваш аккаунт популярным и наполнить его реакциями от живых пользователей. Накрутка просмотров органическим путем — первый шаг к успеху. Купить внимание подписчиков в Тик Ток легко, если знать этот лайфхак. Видео должно быть «шерабельным». То есть его должно хотеться «пошерить», распространить (от англ to share - поделиться). Именно это причина появления смешных и туповатых видео на темы вроде «Как долго какать?» Контент может быть глупым, но смешным, или полезным — не важно. Важно лишь то, что люди, которые его увидят, должны захотеть поделиться им с друзьями — внутри Тик Тока или, отправив им ссылку любым другим способом. Видео должно быть вирусным. Что такое вирусное видео, объяснять не нужно. Это когда вслед за распространением вашего видео его начинают копировать в собственном стиле. Вы становитесь своего рода основателем челленджа. Это очень важно в Тик Токе, так как здесь есть функция «склейки» видео. Ваш ролик может стать основой для чужого ролика, который буквально будет приклеен к вашему.

Как набрать подписчиков и стоит ли купить подписчиков в Тик Ток

Мы уже знаем, как работает алгоритм и какой контент он «съедает» лучше всего. Может случиться так, что у вас уже получилось создать аккаунт на этой платформе, загрузить несколько роликов, и они выстрелили, но подписчиков это не прибавило. Так как рекламодатели смотрят на число подписчиков, а, кроме того, это влияет и на внутреннее ранжирование профиля, придется поработать над наращиванием числа подписок на вас. Как это сделать? Вот несколько советов:

Автоматическая накрутка подписчиков в Тик Ток происходит, если вы говорите тем, кто вас смотрит, насколько важно на вас подписаться. Именно поэтому до начала выхода в публичное пространство лучше подумать над тем, какую пользу вы принесете. Тогда любое видео можно начинать с фразы: «А пока подпишитесь на меня! Вас ждет только полезная информация по теме!» Просите подписаться и получите желаемое. Это самое первое правило. Можно дешево купить подписчиков в Тик Ток, если вести их на свою страницу из других аккаунтов. Если в вашем профиле в Instagram настроена таргетированная реклама, ведите подписчиков ссылкой не на сайт или другую соцсеть, а в TikTok. Так образом, чтобы купить подписчиков в Тик Ток, вам сначала придется купить их в другой социальной сети.

Это можно назвать двойным способом накрутки. Также накрутка подписчиков в Тик Ток доступна для пользователей платных сервисов, на которых можно заказать фолловеров в реальном времени и купить подписчиков в Тик Ток. Однако у этого способа есть свои нюансы, которые стоит учитывать.

Накрутка подписчиков в Тик Ток платно

Всем нужны лайки, комментарии и подписчики. Буйным цветом цветет предложение на этом рынке. Можно купить накрутку подписчиков в Тик Ток без регистрации на сайте, в телеграм-канале, с помощью телеграм-бота или в группе Вконтакте. Неважно, где вы найдете предложение, важно его качество. На что нужно обратить внимание?

Условно говоря, купить подписчиков в Тик Ток можно двумя способами.

Первый способ — оплатить накрутку ботами. Боты — это не живые аккаунты. За ними нет живых людей, а созданы они с одной целью — для определенных действий в социальных сетях. Есть боты, которых можно купить для накрутки политических комментариев или отзывов. А есть боты, которые занимаются накруткой в Тик Ток или Instagram. Если алгоритм уличит вас в обмане, вам может грозить бан — временный или постоянный. Купить или заказать накрутку таким способом несложно, сложно потом бороться с баном.

Есть второй способ — купить подписчиков в Тик Ток или любую другую социальную сеть платно с помощью сервисов, которые соединяют заказчиков и исполнителей. По ту сторону от вас находятся живые люди, которые за определенные донаты, с заданиями или без заданий, делают свою работу — ставят лайки, пишут комменты, становятся подписчиками. Заказать такую работу просто: достаточно найти сервис, работающий по такой схеме и положить на внутренний счет небольшую сумму, которая будет распределяться между всеми исполнителями. Этот способ позволяет купить подписчиков в Тик Токе гораздо дешевле, чем через сервисы таргетированной рекламы.

Так как этот способ накрутки аккаунта подразумевает, что вы оплачиваете подписки от живых пользователей, вы можете быть уверены в том, что перед алгоритмом вы кристально чисты. Купить подписчиков в Тик Токе на подобных сервисах выгоднее, чем ботов. Кроме того, многие из тех подписчиков, которых удалось купить, будут действительно заинтересованы в вашей странице, при условии, что вы делаете полезный контент. Из них может вырасти первое поколение ваших фанатов. Поэтому такой способ накрутки подписчиков будет не только безболезненным, но и полезным.





Таким образом, вам теперь известны главные секреты Тик Тока, одной из самых популярных социальных сетей в настоящее время, в том числе и способы накрутки страницы. Дело осталось за малым — начать делать уникальный контент, радовать своих подписчиков и развивать свой профиль. И не забудьте купить подписчиков в Тик Ток. Надеемся, что та полезная информация, которой мы поделились, поможет вам, если и не захватить мир, то хотя бы получить профиль, рекламу в котором можно успешно продавать. Удачи!