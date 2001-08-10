Для чего компании нужен логотип?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Слоганы – запоминающиеся фразы, использующиеся в рекламах. Но они должны идти вместе с фирменным логотипом. Только так они будут работать эффективно. Разработка слогана идет только после создания логотипа компании, рекламирующего бренд торговой марки. Этим занимаются креативные менеджеры.

Для чего нужен фирменный логотип?

Знак, обеспечивающий популярность на рынке. Они используются разными фирмами, госорганизациями, частниками. Логотип также необходим, как товарный знак к разной продукции.

Лого необходим для имиджа компании – по нему потребители узнают бренд. Разработка дизайна логотипа и его проекта преследует еще и другие цели:

выделиться среди конкурирующих фирм;

защитить продукцию от подделок;

заявить о ценности фирмы;

создать хорошее впечатление у потребителей;

повысить лояльность клиентов, партнеров компании.

Логотипы классифицируются на разные виды: графические (изображение), текстовые (содержит только информацию). Существует и комбинированная реклама, содержащая графику и текст. Сюда относятся и эмблемы, где текстовая информация размещена внутри рисунка.

Примеры удачного логотипа

Нужно не только выбрать тип фирменного знака, но и придумать идею. Удачный логотип можно узнать по следующим признакам:

Простота. Он должен легче восприниматься, быть узнаваемым. Даже при уменьшении хорошо различаются все детали. Уникальность. Знак не должен походить на логотипы конкурентов. Их и запомнить очень тяжело. Актуальность. Нельзя использовать информацию, связанную с определенным временем. Замена логотипа стоит достаточно дорого. Его актуальность должна сохраниться и на 10 лет. Универсальность. Фирменный знак хорошо смотрится в печатном виде, в сети интернет. Нужно проверить, как эмблема выглядит в любом виде, черно-белом цвете. Ассоциативность. Благодаря этому у клиента формируется четкий образ, отражающий качества компании. Нужно, чтобы он отвечал тому, что фирма хочет показать целевой аудитории.

Ассоциация с фигурками и линиями: горизонтальные – символ спокойствия, вертикальные – выносливость и надежность. Квадрат – постоянство, треугольник – превосходство, изогнутые черточки – приспособляемость. Специалисты используют круглый логотип, чтобы показать существующее взаимопонимание, кольцо – решительность и прочность.

Но, все это стандартные образцы, владелец компании сам решает, что он хочет преподнести потенциальному клиенту. Специалист по рекламной компании поможет воплотить проект в реальность.