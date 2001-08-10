ГБО для авто: пропан или метан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Перед владельцами автомобилей, желающих перейти на газ, встает вопрос выбора вида топлива. На рынке предлагаются системы, работающие на метане и на смеси пропана и бутана. У этих видов топлива есть определенные особенности, которые нужно учитывать при выборе газобаллонного оборудования, широкий ассортимент которого представлен по ссылке: https://farre.com.ua/shop/.

Основные отличия газового топлива

Метан является природным ресурсом, его добыча осуществляется из недр земли. Оборудование, работающее на этом топливе, маркируется CNG. Пропан-бутан является продуктом переработки нефти. ГБО, предназначенное для работы на данном виде топлива, маркируется аббревиатурой LPG. По принципу действия системы газового оборудования на метане и пропане аналогичны, но есть некоторые отличия, заслуживающие внимания.

Устройства, работающие на пропан-бутановой смеси, пользуется большей популярностью. Высокий спрос обусловлен:

- меньшими затратами на установку ГБО;

- растущим количеством заправочных станций;

- небольшим весом газовых баллонов.

Но и у оборудования, работающего на метане, есть определенные преимущества. Это топливо стоит дешевле пропан-бутанового, что позволяет экономить расходы на эксплуатацию автомобиля еще более существенно. Этот газ чище, обслуживание системы требует меньших затрат. В зимнее время не возникает проблем с замерзанием конденсата.

Критерии выбора ГБО

У каждого владельца автомобиля есть возможность выбирать газовую систему, ориентируясь на свои предпочтения и финансовые возможности. Но есть критерии, которые необходимо учитывать, определяя оптимальный вид топлива. К ним относятся:

- конструктивные особенности автомобиля;

- тип двигателя;

- наличие газовых заправочных станций - немаловажный факт.

В некоторые авто невозможно установить громоздкий, тяжелый баллон для метана. В таком случае система, работающая на пропане, является оптимальным вариантом. Следует учитывать, что газовая система обязательно должна соответствовать характеристикам силового агрегата автомобиля. Если авто используется для дальних поездок, также стоит отдать предпочтение оборудованию, работающему на пропан-бутановой смеси, чтобы не возникало проблем с заправкой.

По экологичности метановое оборудование превосходит пропановое ГБО. Метан является природным продуктом, практически не оказывает негативного влияния на окружающую среду. В пропан-бутановой смеси содержатся вредные примеси в незначительных количествах, что экологически более выигрышно перед стандартным бензиновым или дизельным топливом.