Выбираем жалюзи для скандинавского интерьера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние несколько лет скандинавский стиль бьет все рекорды по популярности. Это не удивительно, ведь общие тенденции в дизайне интерьеров стремятся к минимализму, аскетичности и простоте. Главная фишка скандинавов в том, что они делают ремонт с использованием максимально доступных материалов. Такие интерьеры строятся на базе монохрома, а в качестве акцентов в них выступает мебель из натурального дерева, комнатные растений и другие эко-тренды. Скандинавские дома не только красивые, но и очень функциональные. Здесь каждый квадратный сантиметр имеющейся площади продумывается до мелочей. Именно поэтому в скандинавских интерьерах очень редко встречаются тяжелые тканевые гардины, из-за которых не подступиться к окну. Лучшее решение — это купить жалюзи. Они позволяют рационально использовать пространство около окна. Мы подготовили пару советов о том, как выбрать жалюзи, которые органичнее всего впишутся в скандинавскую стилистику.

Деревянные горизонтальные жалюзи

Мы уже говорили, что для скандинавского стиля характерно использование натуральных материалов. Очень гармонично впишутся в интерьер горизонтальные деревянные жалюзи. Важный совет: если вы не являетесь профессиональным дизайнером, не рекомендуем сочетать больше двух оттенков дерева в интерьере. То есть горизонтальные деревянные жалюзи по цвету должны подходить к напольному покрытию или мебели, которая присутствует в комнате. В скандинавских домах очень часто подоконник перетекает в рабочую поверхность стола или кухонного гарнитура, в таком случае цвет дерева на жалюзи должен гармонично сочетаться с цветом столешницы.

Тканевые жалюзи

Это тоже одно из самых популярных решений для функциональных интерьеров. Раньше "тканевыми жалюзи" назывались только вертикальные тканевые жалюзи, но сейчас покупатели все чаще называют так тканевые роллеты. По сути, принцип действия идентичен. Загляните на сайт компании "Норма-С", в Киеве это один из крупнейших поставщиков вертикальных тканевых жалюзи и тканевых роллет.

Бамбуковые жалюзи

Здесь тоже все предельно просто: бамбук — это натуральный материал, который полностью соответствует эко-трендам, актуальным для скандинавской стилистики. Смотрятся такие жалюзи очень воздушно, при этом обеспечивают хорошее затенение. Они часто используются в спальнях и гостиных, для создания уюта.