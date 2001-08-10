Выбираем жалюзи для скандинавского интерьера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние несколько лет скандинавский стиль бьет все рекорды по популярности. Это не удивительно, ведь общие тенденции в дизайне интерьеров стремятся к минимализму, аскетичности и простоте. Главная фишка скандинавов в том, что они делают ремонт с использованием максимально доступных материалов. Такие интерьеры строятся на базе монохрома, а в качестве акцентов в них выступает мебель из натурального дерева, комнатные растений и другие эко-тренды. Скандинавские дома не только красивые, но и очень функциональные. Здесь каждый квадратный сантиметр имеющейся площади продумывается до мелочей. Именно поэтому в скандинавских интерьерах очень редко встречаются тяжелые тканевые гардины, из-за которых не подступиться к окну. Лучшее решение — это купить жалюзи. Они позволяют рационально использовать пространство около окна. Мы подготовили пару советов о том, как выбрать жалюзи, которые органичнее всего впишутся в скандинавскую стилистику.
Деревянные горизонтальные жалюзи
Мы уже говорили, что для скандинавского стиля характерно использование натуральных материалов. Очень гармонично впишутся в интерьер горизонтальные деревянные жалюзи. Важный совет: если вы не являетесь профессиональным дизайнером, не рекомендуем сочетать больше двух оттенков дерева в интерьере. То есть горизонтальные деревянные жалюзи по цвету должны подходить к напольному покрытию или мебели, которая присутствует в комнате. В скандинавских домах очень часто подоконник перетекает в рабочую поверхность стола или кухонного гарнитура, в таком случае цвет дерева на жалюзи должен гармонично сочетаться с цветом столешницы.
Тканевые жалюзи
Это тоже одно из самых популярных решений для функциональных интерьеров. Раньше "тканевыми жалюзи" назывались только вертикальные тканевые жалюзи, но сейчас покупатели все чаще называют так тканевые роллеты. По сути, принцип действия идентичен. Загляните на сайт компании "Норма-С", в Киеве это один из крупнейших поставщиков вертикальных тканевых жалюзи и тканевых роллет.
Бамбуковые жалюзи
Здесь тоже все предельно просто: бамбук — это натуральный материал, который полностью соответствует эко-трендам, актуальным для скандинавской стилистики. Смотрятся такие жалюзи очень воздушно, при этом обеспечивают хорошее затенение. Они часто используются в спальнях и гостиных, для создания уюта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
09:08 Сегодня В Южно-Сахалинске 22 августа ограничат движение по перекрестку Ленина-Бумажная
10:43 Сегодня На Сахалине авария оставила без воды два населенных пункта
08:50 Сегодня Аэрофлот снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для дальневосточников
10:36 Сегодня Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
16:32 13 Августа В Южно-Сахалинске на выходных перекроют движение по западной полосе ул. Железнодорожной
12:06 13 Августа Белорукие гиббоны, выпущенные в новый вольер сахалинского зоопарка, создали аншлаг
15:33 13 Августа В Южно-Сахалинске за выходные планируют завершить основные работы на перекрестке улиц Ленина и Бумажная
15:55 13 Августа Скверы Южно-Сахалинска будет оберегать частное охранное агентство
15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
Выбор редакции
- 10:36 Сегодня Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
- 15:50 Вчера У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
- 15:37 18 Августа У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
- 13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?