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Лучшие пляжи Сочи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сочи — это прекрасный город, где всегда хочется понежиться на пляже, насладиться морскими видами Черного моря. Побережий здесь более чем достаточно, ведь длина береговой полосы составляет порядка 140 км. Сегодня рассмотрим самые притягательные сочинские пляжи.
Ближайший к Сочи аэропорт находится в Адлере. Найти, где забронировать дешевые авиабилеты на рейс в Сочи, можно в поисковике loukoster.com.
Побережье парка Ривьера
Его любят и туристы, и местные жители. Берег покрыт галькой. Но она достаточно мелкая, поэтому для большинства отдыхающих дискомфорта не представляет. На территории пляжа имеются спортивные площадки, кафе, рестораны. По вечерам можно отправиться на дискотеку или попеть в караоке. Ривьера хорошо подходит для семейного отдыха с детьми.
Центральный сочинский пляж
Это побережье отлично подходит для отдыха с детьми, поскольку вход в море здесь плавный, пологий. Еще одно преимущества состоит в территориальном расположении побережья — оно находится неподалеку от морского порта в самом сердце Сочи. Также здесь располагается обширная прогулочная зона, длина которой составляет практически 15 км. Здесь можно найти всевозможные магазинчики, лавки, кафе.
Центральное побережье Дагомыса
До пляжа можно добраться на маршрутном такси или на электропоезде Ласточка. Дагомыс знаменит своим отличным курортом, а также чайными плантациями. Побережье галечное; инфраструктура развита хорошо. Отдыхающим доступен весь спектр развлечений — начиная от серфинга и дайвинга и заканчивая арендой небольшого судна для морской прогулки.
"Чайка"
Это побережье — одно из самых протяженных в Сочи. Здесь же можно найти и множество видов развлечений. Конечно, на пляже всегда многолюдно, но территория "Чайки" достаточно широка, чтобы места хватило всем. Покрытие пляжа — мелкая галька; здесь обустроены деревянные настилы, что позволяет передвигаться по побережью с комфортом и удобством. В некоторых местах пляжа встречаются и песчаные участки. В целом же на побережье найдется место на любой вкус — есть и более оживленные территории, где кипит активность; и относительно спокойные пляжные участки, где можно насладиться морскими видами. Аренда зонтиков и шезлонгов стоит относительно недорого.
"Дельфин"
Это побережье небольшое, но пленяет своим уютом и комфортом. Находится неподалеку от пос. Лазаревское: здесь очень романтичные закаты. Море здесь, как правило, спокойное. Хорошо развита инфраструктура: есть в том числе и кабинки для отдыхающих с ограниченными возможностями. Побережье галечное, поэтому стоит заранее взять с собой сланцы.
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