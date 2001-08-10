Где будут актуальны ковры в интерьере?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорогой интерьер не радует глаз, холодная атмосфера лишена уюта? Исправить ситуацию поможет правильно подобранный ковер. Мягкое интерьерное украшение позволит объединить отдельные части композиции в гармоничное единство, подчеркнуть эстетику пространства и создать уют. Ассортимент нашего магазина предлагает большой выбор ковровых полотен на любой вкус. Широкая цветовая палитра, разнообразие размеров и форм позволит подобрать лучший вариант изделия для вашего дома. Купить ковер в Алматы можно не выходя из дома. Нужно лишь зайти в наш каталог и выбрать подходящий вариант.

Виды ковров

Производители ковровых полотен применяют в производстве различные материалы, поэтому интерьерные украшения делят на три группы.

Натуральные – ткут из шерсти коз и овец, верблюда, хлопковых нитей, джутовых волокон. Изделия входят в премиальную группу, но очень капризны в эксплуатации. Полусинтетические – 20 или 30% нитей из общего объема являются синтетическими. Такой подход позволяет улучшить показатели эксплуатации изделия. Синтетические – для изготовления применяются капроновые и акриловые нити, полиэстеровые волокна. Такие полотна легко очищаются от загрязнений, не боятся влаги.

Классифицируются ковры и по длине ворса:

Коротковорсовые имеют размер ворсинок до 0,5 см.

Средневорсовые с длиной нитей до 1,5 см.

Высоковорсовые с размером ворса от 1,6 до 10 см.

В отдельную категорию вынесены безворсовые изделия по технологии плетения циновки. Приобрести такие ковры в Алматы также можно в нашем магазине.

Для каких помещений актуально ковровое покрытие

Оформление коврами применимо для любой категории помещения. Длинноворсовые ковры замечательно вписываются в убранство спальни.

Для детской комнаты лучше применять коврики со средней длиной ворса и добавлением синтетических волокон. Такие аксессуары будет намного проще очистить от пролитого сока и крошек печенья. Не забудьте обратить внимание на аллергенность ковра. В детской комнате этот фактор особо важен.

В гостиной можно размещать ковры не только на полу, но и развешивать их на стенах. На пол следует стелить полотна с повышенным уровнем износостойкости.

В прихожую и ванную комнату лучше приобретать синтетические коврики, так как они устойчивы к загрязнению и влажной среде.

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