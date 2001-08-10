Скоро стартует уникальный проект «Жилищная программа» для партнеров One Shop World

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня активно продолжает развиваться жилищная программа One Shop, не имеющая аналогов в России. Этот крупный социальный проект позволит в ближайшем будущем обеспечить членов СПФНР доступным жильем. Благодаря тесному сотрудничеству Профсоюз обещает своим участникам много бонусов и выгодных предложений для строительства или покупки своего жилья.

Суть жилищной программы

Профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников создал уникальную жилищную программу, согласно которой можно приобрести жилье, возведенное с помощью инновационных технологий, а именно 3D-печати. Вместе с компанией One Shop World СПФНР обещает своим участникам:

строительство новых домов в рекордно короткие сроки;

снижение бюджета на возведение жилья, его себестоимость;

уменьшение расходов на обслуживание строительной бригады;

минимальные риски допущения производственных ошибок или брака;

возможность воплотить широчайшие дизайнерские решения при строительстве своего дома.

Жилищная программа One Shop предполагает возведение домов по технологии 3D-печати или каркасного строительства. Работы запланированы в живописных регионах Российской Федерации и стран СНГ. Кроме того, планируется строительство целых обширных поселков с уникальными домами, жилыми комплексами. На сегодня по жилищной программе завершено несколько объектов: один в Элисте, два возле Санкт-Петербурга.

Как возводятся дома по новым технологиям

В рамках жилищной программы используются три новейших 3D-принтера, купленных One Shop World у российского производителя на особых условиях. Для каждого поселка или отдельно стоящего дома сначала разрабатывается генеральный план. Дальше создаются проекты зданий, ведутся работы по получению разрешения на стройку в том или ином месте. Обязательным этапом является просчет теплоемкости и прочности домов, их сейсмичности. Не обходится и без лабораторных исследований. Не так давно компанией был получен документ, подтверждающий прочность одного из блоков на первом объекте.

Особенностью доступного жилья от Профсоюза сегодня является внедрение в строительство новых технологий. Сегодня их стратегия сведена к полнейшей автоматизации производственных процессов. На практике One Shop World старается человеческое участие полностью заменить роботами. Все дома по жилищной программе строятся с привлечением роботов, 3D-принтеров и каркасной технологии строительства.