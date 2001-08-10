Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2021
Сегодня 20:09
73,46|86,12|66,91
В Южно-Сахалинске откроют и ограничат движение по улице Комсомольской
14:10, Сегодня | Разнообразные статьи на актуальные темы

Скоро стартует уникальный проект «Жилищная программа» для партнеров One Shop World

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня активно продолжает развиваться жилищная программа One Shop, не имеющая аналогов в России. Этот крупный социальный проект позволит в ближайшем будущем обеспечить членов СПФНР доступным жильем. Благодаря тесному сотрудничеству Профсоюз обещает своим участникам много бонусов и выгодных предложений для строительства или покупки своего жилья.

Суть жилищной программы

Профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников создал уникальную жилищную программу, согласно которой можно приобрести жилье, возведенное с помощью инновационных технологий, а именно 3D-печати. Вместе с компанией One Shop World СПФНР обещает своим участникам:

  • строительство новых домов в рекордно короткие сроки;
  • снижение бюджета на возведение жилья, его себестоимость;
  • уменьшение расходов на обслуживание строительной бригады;
  • минимальные риски допущения производственных ошибок или брака;
  • возможность воплотить широчайшие дизайнерские решения при строительстве своего дома.

Жилищная программа One Shop предполагает возведение домов по технологии 3D-печати или каркасного строительства. Работы запланированы в живописных регионах Российской Федерации и стран СНГ. Кроме того, планируется строительство целых обширных поселков с уникальными домами, жилыми комплексами. На сегодня по жилищной программе завершено несколько объектов: один в Элисте, два возле Санкт-Петербурга.

Как возводятся дома по новым технологиям

В рамках жилищной программы используются три новейших 3D-принтера, купленных One Shop World у российского производителя на особых условиях. Для каждого поселка или отдельно стоящего дома сначала разрабатывается генеральный план. Дальше создаются проекты зданий, ведутся работы по получению разрешения на стройку в том или ином месте. Обязательным этапом является просчет теплоемкости и прочности домов, их сейсмичности. Не обходится и без лабораторных исследований. Не так давно компанией был получен документ, подтверждающий прочность одного из блоков на первом объекте.

Особенностью доступного жилья от Профсоюза сегодня является внедрение в строительство новых технологий. Сегодня их стратегия сведена к полнейшей автоматизации производственных процессов. На практике One Shop World старается человеческое участие полностью заменить роботами. Все дома по жилищной программе строятся с привлечением роботов, 3D-принтеров и каркасной технологии строительства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?