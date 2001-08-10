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Английский язык для начинающих — с чего начинать?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Практически каждый, кто начинал самостоятельно изучать английский язык, сталкивался с проблемой выбора способа обучения. Учить английский можно, читая и переводя тексты, слушая аудиозаписи, просматривая видеоролики.
Некоторые начинают изучать иностранный язык, делая упор на грамматику, другим достаточно просмотра фильмов в оригинале с субтитрами. С чего начать знакомство с английским языком и какой формат обучения выбрать новичку?
С чего следует начинать изучение иностранного языка
Перед тем, как приступить к полноценному обучению, необходимо понять для себя, какой формат занятий подходит Вам больше всего. Можно записаться на очные курсы, а можно учить язык самостоятельно по видео- и аудиоурокам.
Видео+АудиоКурс Разговорного Английского для Начинающих: https://www.bistroenglish.com/course/
Кто-то предпочитает живое общение, а для кого-то лучшим форматом обучения является чтение статей на иностранном языке. Чтобы знакомство с языком было эффективным и не превратилось в мучительное зубрение материала, в первую очередь необходимо определиться с наиболее предпочтительными обучающими инструментами.
С чего начать изучение иностранного:
1. Изучать английский можно как онлайн, так и оффлайн — для начала выберете формат, подходящий именно Вам.
2. Определите для себя темы занятий и составьте примерную программу обучения.
3. Подберите уроки, сайты и материалы, по которым Вы будете заниматься.
4. Начинать обучение следует с основ. Уделять внимание нужно и грамматике, и произношению.
5. Без практики выучить язык невозможно. Чаще общайтесь на иностранном языке, найдите в соцсетях тематические группы, слушайте радиопередачи и подкасты на иностранном.
Проще всего начинать изучение иностранного языка с занятий на онлайн-курсах. Качественный курс дает учащимся всю необходимую базу и позволяет понять, какой формат занятий является эффективным конкретно для Вас.
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Разумеется, чтобы знать иностранный на хорошем уровне, недостаточно одной грамматики или хорошего словарного запаса. Английский язык следует учить комплексно, уделяя внимание как аудированию и произношению, так и письму.
Конечно, многое зависит от целей обучения и личных предпочтений. Если Вы, к примеру, запланировали заграничную поездку, то лучше сделать упор не на нюансы и сложные темы, а на устный английский и ходовые фразы.
Начинать учить иностранный язык никогда не поздно. Сегодня в интернете можно без труда найти любые материалы для обучения, а разнообразие языковых онлайн-курсов дает возможность начать обучение в любое время и с любого уровня.
Начинать знакомство с языком следует с основ. Повышайте сложность уроков постепенно, регулярно выполняйте упражнения и практикуйтесь, а также проходите тесты для самопроверки. Всё это поможет быстро изучить основные темы и перейти к более сложным разделам.
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