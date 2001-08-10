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Лучшие пляжи Кемера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большая часть морских побережий в Кемере покрыты галькой. Хотя ходьба по гальке не всегда комфортна, как на мягкой песочной поверхности, это покрытие делает здешнее море практически кристально прозрачным. Даже на большой глубине можно увидеть поверхность дна. А также Кемер богат значительным количеством исторических памятников; есть здесь и природные парки, в которых произрастают реликтовые сосны. Для тех, кто остановил свой выбор на этом городе, сегодня мы и проведем обзор его самых популярных пляжей.
Ближайший к Кемеру аэропорт находится в Анталии. Найти, где забронировать авиабилеты на чартерный рейс в Турцию, можно в поисковике https://avia-charter.com/.
Центральный пляж
Территория побережья очень ухоженная. Центральный пляж — самый обширный; его территория разделена между несколькими гостиницами. Но при желании здесь могут отдохнуть и самостоятельные туристы. За дополнительную плату можно арендовать зонтики, лежаки, полотенце. Особых ограждений нет, поэтому отдыхающие могут свободно перемещаться по территории побережья.
Вход в море постепенный, пологий. Поверхность берега состоит из гальки. За свою ухоженность побережье было удостоено Голубым флагом, поэтому оно пользуется большим спросом. Если есть желание отдохнуть на Центральном пляже, стоит приходить сюда в ранние часы, чтобы занять самое комфортное место.
"Лунный свет"
Находится на территории за полуостровом. Рядом располагается парк Moonlight. Фактически, побережье "Лунный свет" представляет собой единственный в Кемере песчаный пляж. У него хорошо развита инфраструктура; сюда приходят отдохнуть семьями, с маленькими детьми. На пляже доступны различные развлечения — дайвинг, водные лыжи и другие. Побережье разделено на платную и бесплатную области. Первая располагается неподалеку от бара; на бесплатной территории тоже можно отдыхать и наслаждаться морем.
Областные пляжи
Также стоит отметить, что в состав курортной области Кемера входят и пляжи близлежащих поселков. Среди них — Бельдиби, Кириш и прочие. Практически везде покрытие пляжей галечное. При этом на территории Бельбиди галька самая крупная, поэтому с малышами здесь отдыхают редко. Так или иначе, следует запастись пляжной обувью для себя и для детей, а заход в море проводить под чутким контролем.
Пляжи поселков обычно многолюдны, особенно в высокий сезон. Однако на северных территориях, неподалеку от Анталии, есть и более пустынное место. Можно пройти еще немного, обойдя скалу — там располагается отличное дикое побережье.
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