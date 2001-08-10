Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Имудон – безрецептурный поливалентный антигенный комплекс от производителя Abbott. Относится к иммуностимулирующим медикаментам на основе лизатов бактерий. Выпускается в виде мятных белых круглых таблеток для рассасывания. В одной пачке 24 или 40 штук.

Активирует собственные защитные силы организма. Эффективен против вирусов, инфекций, некоторых грибков. Действует мягко, не раздражает слизистую. Способствует восстановлению микрофлоры ротовой полости при нарушениях, вызванных снижением активности иммунитета.

Назначенные показания лекарства терапией

Препарат используется в стоматологии и оториноларингологии в рамках профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Эффективен против ангины, дисбактериоза ротовой полости, пародонтоза, гингивита, пародонтита, стоматита, тонзиллита и фарингита. Применяется перед и после хирургического удаления миндалин. Помогает купировать инфекционные процессы после экстракции зуба из зубной альвеолы, опосредованно ускоряет заживление при имплантации. Купить таблетки Имудон недорого можно для заживления изъявлений, образовавшихся при ношении зубных протезов.

Какие отмечают противопоказания?

Препарат не рекомендован детям до 3 лет, лицам с индивидуальной непереносимостью компонентов и пациентам, у которых диагностированы аутоиммунные заболевания. Больные бронхиальной астмой не должны применять Имудон, если прием медикаментов на основе бактериальных лизатов провоцирует у них приступы удушья. Применение беременными и кормящими женщинами.

Испытания препарата на данной группе пациентов не проводились. Как следствие, отсутствуют достоверные данные о влиянии Имудона на организм беременных и кормящих женщин.

Прием медикамента возможен только с разрешения лечащего врача и под контролем медицинского персонала, заказать сможете тут: https://budzdorov.org.ua/ . Степень угрозы для здоровья плода, новорожденного и матери оценивается специалистами в индивидуальном порядке.

Побочные эффекты и описанные применение

Нежелательные проявления наблюдаются редко и относятся к индивидуальным показателям. Возможна неадекватная реакция иммунитета в виде крапивницы, сыпи, ангионевротического отека. Побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, изменение стула, боли в животе.

Режим дозирования подбирается с учетом возраста и патологии. Взрослые и подростки старше 14 лет при острых инфекционных процессах принимают 8 таблеток в сутки с интервалом в 1-2 часа. В профилактических целях к средству прибегают 6 раз в день. Максимально допустимая суточная дозировка для детей младше 14 лет: 6 таблеток.