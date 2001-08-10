Все преимущества ПВХ-остекления балконов и лоджий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еще далеко не все поставили себе ПВХ-окна и уж тем более не установили такие конструкции на балконах/лоджиях. Однако сделать современное остекление необходимо в обоих случаях, если, конечно, вы хотите, чтобы дома было комфортно, а плата за отопление существенно снизилась.

Чтобы полностью оценить все преимущества ПВХ-конструкций, нужно не только выбрать высококачественные изделия, но и правильно их установить. Заказав монтаж балконных рам ПВХ в Минске в компании “Индустрия Окон Плюс”, вы получите теплый и уютный балкон.

Плюсы ПВХ-остекления балконов

Балкон/лоджия без остекления — это источник различного мусора, который приносит ветер, холода и опасности. Опасен он не только потому, что через него в дом может забраться злоумышленник. Постоянно подвергаясь воздействию осадков, температурных перепадов и т. д., балкон начинает разрушаться и в один момент обвалится под тяжестью снега или человека. Также возможно возгорание от неосторожно кинутого соседом окурка, создание гнезда осами/птицами и др.

Чтобы навсегда забыть о подобных неприятностях, достаточно зайти на сайт компании ““Индустрия Окон Плюс” и оставить заявку на остекление. Вам перезвонят для уточнения деталей, при необходимости проконсультируют.

У ПВХ-остекления есть масса преимуществ, в том числе перед деревянными рамами:

Долговечность. В неизменном виде такие конструкции прослужат несколько десятков лет.

Герметичность. В закрытых окнах нет ни малейшего зазора — в них не будет сквозить даже при очень сильном ветре. Также любой ливень останется только снаружи, внутрь помещения не проникнет ни капли.

Легкость в уходе. Все, что нужно — периодически протирать рамы и стекла от пыли/загрязнений. Можно использовать обычные бытовые средства.

Звукоизоляция. Уровень шума на балконе существенно снизится, а в квартире возможно достижение полной тишины.

Теплоизоляция. Даже в сильные морозы на вашей лоджии температура будет ненамного ниже, чем в доме. А комната, к ней прилегающая, не будет терять тепло.

Но самое главное — это увеличение жилого пространства. Комфортные условия на балконе позволят сделать из него мастерскую, игровую, комнату для отдыха и даже теплицу.

Установка ПВХ-окон и балконных конструкций нужна не только в квартирах — в коттедже это необходимость, так как позволяет сильно снизить теплопотери и сэкономить на отоплении. На странице https://inokna.by/osteklenie-kottedzei.html можно узнать больше об остеклении частных домов, получить выгодное предложение.

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