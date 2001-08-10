Электромонтажные столы: виды и особенности мебели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Электромонтажникам, радиомонтажникам и другим специалистам нужно обустраивать удобные и безопасные рабочие места. Решать эту задачу помогают электромонтажные столы.

Профессиональная мебель для обустройства рабочей зоны

производителю;

максимально выдерживаемой нагрузке (в кг);

материалу;

исполнению и т.д.

Антистатический радиомонтажный стол купить можно буквально в несколько кликов в интернет-магазине. На сайте очень удобно выбирать рабочую мебель, сортируя конструкции по разным параметрам:

Система сама подберет мебель, соответствующую указанным параметрам. К выбору нужно подходить ответственно, от этого зависит удобство и безопасность работы специалистов. Подробнее с моделями и характеристиками столов можно ознакомиться на сайте «Мебель Есд». Здесь же указывается актуальная цена оборудования.

Где используются

Сфера применения очень широкая, поэтому можно купить стол радиомонтажника для организации рабочих мест в разных условиях, где требуется защита от статического разряда, включая промышленные предприятия, учебные классы, ремонтные мастерские и т.д. Конструкции состоят из модулей, что упрощает их расстановку и позволяет самостоятельно компоновать элементы для конкретных задач.

Профессиональная мебель оснащается прочными стальными каркасами с регулируемыми опорами, термостойкими столешницами, системой надстроек, сетевым фильтром и др. Конструкции имеют разную стоимость, она зависит от функционала, комплектации и других характеристик столов.

Особенности современных электромонтажных столов

Многофункциональные конструкции позволяют создавать удобные рабочие места. В зависимости от модели мебель может содержать разное количество тумб, выдвижных ящиков и полок. Столешницы изготавливаются из специальных материалов с высокой термоустойчивостью, например, из текстолита.

Тумбы могут оснащаться центральным замком. Для маркировки ящиков предусматриваются боковые пазы, чтобы специалист мог обозначать типы хранящихся там инструментов, приспособлений и документов.

Для обустройства рабочего места можно купить стол радиомонтажный с набором дополнительных элементов, они помогут настроить пространство под конкретные производственные задачи. При необходимости мебель оснащается перфорированными панелями, планками для лотков, полками, освещением, держателями для инструментов и др.

Как итог, специалисты получают удобные и безопасные рабочие места, где все под рукой. В таких условиях сотрудники работают гораздо эффективнее. Больше информации читайте на сайте интернет-магазина «Мебель Есд».