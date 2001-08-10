Паркетный пол в ванной комнате - мечты или реальность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полы из дерева - поистине потрясающее дополнение к любой комнате. Ванные комнаты не исключение: естественная эстетика дерева прекрасно дополняет классический белый фарфор или современный хром. Внешний вид паркета в ванной комнате мало кого способен оставить равнодушным, однако многих домовладельцев беспокоит практичность и долговечность деревянного пола в ванной комнате.

В этой статье мы рассмотрим, почему паркет прекрасный вариант для любой ванной комнаты, а также рассмотрим некоторые важные соображения на этот счет.

Защита деревянного пола

Самым важным фактором при обустройстве деревянного пола в ванных комнатах является защита дерева. Как мы все хорошо знаем, в ванных комнатах всегда повышенная влажность. Будь то брызги из ванны, пар из душа или просто влажная уборка - полы в ванной неизбежно намокнут.

Без надлежащей защиты эта влага попадет внутрь древесины, что приведет к ее расширению. По мере высыхания древесина сжимается, и полы станут неровными, возможно с большими зазорами между дощечками. Кроме того, влага со временем приведет к ее гниению, что ослабит прочность пола, сделав его уязвимым для повреждений.

Однако этих проблем легко избежать. Используя масло с твердым воском или масло для твердых пород дерева, нанесенное на каждую плашку деревянного пола, вы сможете предотвратить попадание влаги внутрь древесины. Это также защитит паркет от грязи и повреждений.

Преимущества деревянного пола в ванной комнате

Если во время укладки деревянный или паркетный пол правильно защитили, он будет имеет ряд беспрецедентных преимуществ для вашей ванной комнаты:

Стиль

В первую очередь, деревянный пол невероятно красиво смотрится в ванной комнате. Это поистине неподвластный времени материал для полов, то есть у него нет такого банального внешнего вида, как плитка или винил.

Тепло

Поскольку полы во влажных помещениях должны быть водонепроницаемыми, многие из наиболее распространенных напольных покрытий для ванных комнат - например, плитка и керамогранит на ощупь невероятно холодны. Это может вызывать неприятные ощущения, если вы первым делом наступите на них утром перед душем.

Напротив, древесина остывает гораздо дольше, а это значит, что ее температура ощущается телом, как более комфортная.

Безопасность

Многие из водостойких напольных материалов становятся скользкими при намокании, что может привести к несчастным случаям после ванны или душа. Однако дерево менее скользкое, чем глянцевая плитка, поэтому можно не беспокоиться о брызгах воды на полу.

Прочность

Прежде всего, деревянный пол впечатляюще прочен и долговечен. Не беспокойтесь о том, что он потрескается, как плитка в ванной. Совместите это с вневременным стилем, и вы сможете легко сохранить деревянные полы в своей ванной на десятилетия без необходимости замены.

Ремонтопригодность

В отличие от напольной плитки, любой из деревянных полов, будь то штучный или модульный паркет, инженерная или массивная доска, можно много раз ремонтировать или даже реставрировать. Для этого нужно просто сделать шлифовку верхнего слоя паркета, отремонтировать сколы, если они есть, и заделать щели шпатлевкой. Далее паркет покрывается любым защитным слоем – будь то лак, воск или масло.

Паркет после такого ремонта будет выглядеть ничем не хуже нового еще лет 10-15. Потом паркетные работы можно повторить снова, и пол опять станет, как новый.

Если вы еще сомневаетесь по поводу укладки паркетного пола в ванной комнате, обратитесь к специалистам, которые занимаются паркетными работами. За последние несколько лет к ним обращалось много людей, которым они уложили паркетные полы в комнатах, и каждый раз они получали отличные результаты и положительные отзывы.