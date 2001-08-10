Как происходит доставка передач в СИЗО и исправительные колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Доставить товары и продукты питания по почте сегодня не составляет труда, если это не касается СИЗО и исправительных учреждений. Чтобы порадовать человека, находящегося в зоне лишения свободы путем передачи ему необходимых хозяйственных товаров или вкусных продуктов питания, следует соблюдать ряд строгих правил. Оказывается, заключенному можно передать не все, что хочется. В следственных изоляторах и тюрьмах существует целый список запрещенных для передачи товаров и продуктов питания. Как быть, если у вас нет времени и желания изучать эти списки, которые у всех учреждений разные? Для этого существуют специальные интернет-магазины для заключенных. Новостные материалы по данной теме вы найдете здесь: https://convex.kz/news . Они предлагают только те товары, которые разрешены для передачи.

Как организовать доставку продуктов в места лишения свободы через интернет

Чтобы воспользоваться услугами интернет-магазина, нужно зарегистрироваться на сайте в качестве покупателя. Получить подробности о заведениях, где можно сделать заказ блюд в ресторанах, предлагается здесь: https://convex.kz/meals . Также в каталоге продуктов питания и хозяйственных товаров нужно выбрать понравившиеся позиции, добавить их в корзину.

Сформировав заказ на сайте https://convex.kz/ , нужно выбрать необходимое учреждение, и оплатить его прямо на сайте. Как видите, организация доставки посылок в места лишения свободы ничем не отличается от обычной покупки в онлайн-магазине. Собирая продуктовую корзину через интернет, можно не беспокоиться о сроке годности и качестве продукции. В интернет-магазине представлен только тот ассортимент, который разрешен заключенным, находящимся в СИЗО и ИУ.

Преимущества электронных магазинов для заключенных

Передача посылок заключенным от родственников и друзей по праву считается их моральным долгом. Одни из них пытаются не афишировать факт наличия осужденных в своей жизни. Другие не могут физически приехать в место лишения свободы, а перед этим правильно собрать посылку и упаковать товары. На помощь приходят специализированные интернет-магазины, позволяющие оперативно и, что немаловажно, грамотно доставить посылку в место назначения. Как правило, бандероли от подобных магазинов досматриваются на месте более щадящее, чем собственноручно собранный пакет. На сайте магазина предлагается широкий выбор разрешенных товаров и продуктов. Их можно приобрести по доступным ценам. Кроме того, доставка через сервис обойдется намного дешевле, чем через почтовые службы.