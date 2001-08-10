Кабельная продукция. Важные особенности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кабельная продукция активно применяется в различных сферах. Без нее просто невозможно обойтись в быту и промышленности, на транспорте, телевидении и радио. Все зависит от назначения таких изделий. Выделяются их разные виды. Выбор зависит именно от того, для чего будут использоваться такие варианты. Всего существует три больших категории: шнуры, кабели и провода. Конструкция всех разновидностей схожая. Несколько или одна токопроводящая жила покрыты оболочкой для защиты от механических и иных воздействий. Есть также виды с броней и экраном. Изучить продукцию можно на сайте (источник: https://intercommertz.com/).

Кабели. Виды

Кабели – это качественные изделия разного назначения и конструкции. Они отличаются изоляционным покрытием, числом жил, проводящих ток, размером сечения, предусмотренной экранизацией и другими компонентами. Провода используются в разных сферах. В зависимости от их определенного назначения выделяется несколько групп: радиочастотные, коаксиальные, телефонные, силовые и другие.

При создании конструкций каждого вида продукции учитываются все нюансы. Важно, чтобы такие изделия полностью соответствовали определенным требованиям и выполняли свои важные функции.

Так коаксиальный кабель состоит из центрального провода, диэлектрика, металлической оплетки, защитной оболочки. Данный тип незаменим для создания компьютерных сетей разных типов. Его главный плюс – наличие металлической оплетки. Она обеспечивает великолепную защиту от помех. При этом излучение электромагнитного типа сводится к минимуму. Несанкционированное подключение к нему достаточно сложное. Вот почему данный вариант сегодня невероятно востребован.

Радиочастотный кабель передает радиосигнал на существенные расстояния. Используется для создания сетей между установками радиочастотного типа и радиоустройствами. Дополнением конструкции таких кабелей является защитный экран. Он сводит к минимуму электромагнитное излучение.

Оптический кабель применяется для того, чтобы передавать данные на солидные расстояния. В настоящее время системы, которые предназначены для того, чтобы обмениваться данными, основаны именно на этом кабеле. При этом гарантирована высокая пропускная способность, идеальная защита от возможных помех, качественная передача сигнала, эксплуатация на протяжении долгого времени. Затухание сигнала сводится к минимуму. В таких кабелях есть не только токопроводящие жилы, но и оптическое волокно, которое помещено в трубку из стали. Затем предусматривается изоляция, экран и защитный внешний слой.

Геофизический кабель применяется для исследования скважин. Применяется он и для того, чтобы проводить электричество к скважинам. Его применение дает возможность управлять различным оборудованием, при необходимости меняя режимы его работы. Такая продукция универсальна. Можно использовать ее во всех работах, которые связаны с диагностикой скважин.

Телефонный кабель используется для индивидуальных и групповых линий. Используется для того, чтобы проводить сигнал к населенным пунктам (групповой), предприятиям, районам и кварталам. Состоит из проводов, которые попарно свиты с медной жилой. Индивидуальные применятся для того, чтобы проводить телефонные линии к частным домам и квартирам.

Каждый вид кабеля создан для определенной сферы. При разработке изделий учитываются нагрузки и функции. Вот почему так важно, чтобы кабельная продукция выбиралась с учетом ее назначения.