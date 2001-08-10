Создание 3D визуализации для эффективной продажи строящегося дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С помощью современных технологий осуществляется совершенствование многих сфер, включая дизайн объектов и интерьера помещений. Чтобы прогнозировать их внешний вид теперь не требуется создание большого числа эскизов. С помощью трехмерной визуализации осуществляется четкое изображение всех деталей. Такие услуги можно заказать в студии www.multiplex.su.

Преимущества услуги

С помощью трехмерной визуализации создаются объемные 3D модели зданий. Это позволяет изучать все детали в подробности, ознакомиться с будущим объектом с разных ракурсов. Важным плюсом применения программы является создание проектов с любыми погодными условиями и освещением.

Специалисты студии Мультиплекс создадут не только сам объект, но и окружающий его ландшафт. В своей работе они применяют современное программное обеспечение, что обеспечивает получение качественного изображения. Готовые модели зданий невозможно отличить от фотографий. Они будут соответствовать будущим постройкам в точности.

Возможности применения архитектурной визуализации

Кроме качественного изображения трехмерная визуализация обладает другими достоинствами. Программа позволяет корректировать внешний облик здания до начала строительства, является важным инструментом в маркетинге, продвижении объекта на рынке недвижимости, привлечении инвесторов и потенциальных клиентов.

Многие застройщики пользуются данной технологией для привлечения покупателей, обращаясь к нашим услугам на этапах проектирования. Это обеспечивает получение изображений любого здания, его модернизации с учетом прилегающего ландшафта и прочих особенностей.

Также программа подойдет физическим лицам перед выполнением капитального ремонта снаружи здания. Это позволит подобрать подходящий материал для облицовки, ознакомиться с внешним обликом объекта во время корректировки фасадных конструкций и кровельного покрытия.

Наши предложения

Компания Multiplex долгое время трудится над созданием разных графических проектов в трехмерном изображении, предлагая низкие цены на весь комплекс услуг. Опытные специалисты могут создавать проекты микрорайонов, коттеджей, градостоительства или жилых комплексов. Они обладают большим опытом в проектировании домов и коттеджей из разных материалов.

В штате трудятся профессиональные специалисты, которые могут решать задачи любой сложности. Стоимость трехмерной визуализации зависит от масштабов моделируемого объекта, наличия сложных форм и прочих особенностей.

Заказать 3D визуализацию, ознакомиться с особенностями и стоимостью услуги можно по телефону или на сайте. Специалисты предложат выгодное решение любой проблемы с учетом ваших требований.