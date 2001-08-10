Где взять деньги в долг срочно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Микрокредитование – удобный инструмент для решения срочных финансовых вопросов. Займы оформляются в несколько кликов через интернет с переводом денежных средств на карту.
Как получить деньги в долг без поручителей
Быстрый займ в Петропавловске можно оформить на странице https://akshamat.kz/petropavlovsk, не подтверждая доход и не предоставляя поручителей. Алгоритм очень прост:
- Выбираете сумму и срок займа (с помощью удобного калькулятора).
- Регистрируетесь на сайте компании.
- Отправляете заявку и дожидаетесь решения.
- При одобрении получаете денежные средства на указанную банковскую карту.
Требования к заемщикам максимально лояльные. Сумма кредитования – от 10 до 140 тысяч тенге. Заявка рассматривается в течение 15 минут (в рабочее время).
Кому доступен микрокредит
Перечень требований к заемщикам можно посмотреть на странице akshamat.kz/petropavlovsk/kredit-onlayn-v-petropavlovsk, их немного – займы доступны клиентам в возрасте от 21 до 60 лет с постоянным местом работы. Необходимо предоставить номер банковской карты (на нее переводятся деньги).
Микрокредиты в Петропавловске на выгодных условиях
Компания «Акшамат» помогает быстро оформлять займы, предлагая прозрачные и выгодные условия:
- невысокие процентные ставки;
- широкий диапазон кредитного лимита;
- полный онлайн-режим.
Параметры микрокредита можно заранее смотреть в калькуляторе (когда вы укажете сумму и срок кредитования, система автоматически рассчитает общую сумму займа и укажет дату погашения).
Быстро и без волокиты
Основные преимущества микрокредитов – это высокая скорость оформления и режим онлайн. Не нужно искать поручителей, собирать кипу документов и долго ожидать рассмотрения заявки.
Все процессы максимально упрощены и ускорены. После скоринга клиент сразу получает решение. Шансы на одобрение очень высокие (главное соответствовать требованиям микрокредитной компании).
Способы погашения
Займы гасятся банковским переводом, в любом отделении компании или через терминалы Qiwi.
Микрокредит – удобная финансовая поддержка
Компания «Акшамат» выдает займы в разных городах, например, по ссылке akshamat.kz/nur-sultan можно оформить микрокредит в Нур-Султане (Астане). Больше информации читайте на сайте.
Как итог, микрокредитование – это реальный способ получить деньги здесь и сейчас, когда они действительно нужны. Формальностей минимум, скорость оформления максимальная. Краткосрочные и небольшие займы удобны для решения текущих вопросов, их просто брать и легко отдавать.
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